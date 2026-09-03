"Non sono felice con lui, il Real lo rappresenti sempre": Mourinho senza mezze misure

Ancora guai per Raul Asencio . Il giocatore del Real Madrid è stato condannato ad agosto per un reato contro la sicurezza stradale: positivo all'etilometro, Asencio è stato multato per 14.400 euro (ovvero 120 euro al giorno per quattro mesi) e ha subito il ritiro della patente per otto mesi. Ma non finisce qui. Adesso c'è anche uno scandalo sessuale che pende sulla testa del difensore. Asencio, secondo i media iberici, è accusato di aver veicolato nel 2023 un video hard con coinvolte due donne minorenni all'epoca dei fatti (16 e 18 anni). Ora dovrebbe essere assolto, dopo aver presentato le sue scuse alle due vittime ma su tutto ciò vuol fare chiarezza anche il Real Madrid. "E' stata avviata una procedura disciplinare", ha detto il tecnico dei blancos, José Mourinho . "Ho parlato con lui quando sono arrivato, in relazione a fatti del passato. Da quando sono arrivato, non parlo più di questioni extra-sportive. A Valdebebas è un professionista esemplare: quando stava bene, nessuno si allenava meglio e con più impegno di lui. Ora è il primo ad arrivare e l'ultimo ad andarsene. Ma un giocatore del Real Madrid è giocatore del Real Madrid 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 12 mesi l'anno. Tutto ciò che fai fuori dal campo resta comunque Real Madrid. Continua a danneggiare il prestigio di un club che è intoccabile. Non sono contento: sbagliare capita a tutti, ma accumulare errori è un'altra cosa", ha aggiunto l'allenatore portoghese.

Le parole di Mourinho in conferenza

Mou è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di Liga contro il Betis: "Deve essere un grande Real Madrid. Il Betis è una squadra molto forte. Per vincere devi essere al massimo livello. Lotta al titolo? L'Atletico Madrid sarà candidato. Probabilmente pensano e sentono di potercela fare. Questa stabilità di allenatore e di mentalità è una forza importante nel calcio. Poi ci sono squadre di Champions come Betis o Villarreal che sono forti, lo vedremo domani. Anche i baschi, tutti difficili. Per me non è un campionato facile. C'è una pressione che in altri campionati non esiste, quella di dover vincere sempre. In Germania o in Francia hanno la tranquillità di sapere che saranno sempre campioni. Qui un risultato che non sia la vittoria non è un buon risultato". Sul rapporto con l'allenatore del Betis Manuel Pellegrini: "Non rimprovero mai nulla, perché non possiamo tornare indietro nel tempo. C'è un passato così lungo nel calcio che ci sono cose che uno dice, fa, e ti senti un idiota. Ti senti in errore. Ho fatto commenti stupidi. Dopo, se lui ci ascolta, si metterà a ridere, perché io l'ho pagata cara ad esempio con il campionato del Chelsea. Lui ha avuto gesti da grande signore nei miei confronti, in un'amichevole Betis-Roma, con un arbitro che tifava per il Betis. Restammo in sette in campo e lui disse ai suoi giocatori di non massacrarci. Avrebbero potuto segnarci otto gol e ne segnarono tre. Un grande esempio come allenatore e come persona".

Su Messi

Infine, sull'addio di Messi all'Argentina: "Parlare di Messi è complicato. Non ci sono parole. È stato quello che abbiamo visto, è uno di quei giocatori che ti mancheranno. Dovremo vedere qualche partita di MLS, che non mi piace molto. Ci sono giocatori che ti mancano sempre. E lui sappiamo cosa rappresenta".