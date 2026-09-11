"All’Inter avremmo potuto fare 8 gol", Mourinho difende il Real e Huijsen: "Sempre con lui"

Il Real Madrid di José Mourinho è al momento terzo ne La Liga, ad appena 3 punti di distanza dal Barcellona, ma la sconfitta contro il Betis e la prestazione vista in Champions League contro l'Inter hanno generato non poche polemiche. Secondo la stampa spagnola, infatti, i Blancos, nonostante la vittoria, hanno rischiato molto contro la formazione di Chivu, non riuscendo a imporre il proprio gioco. Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro il Rayo Vallecano, l'allenatore portoghese ha difeso a spada tratta la sua squadra, mandando anche una frecciatina ai nerazzurri.
Mourinho: "Ci sono persone che parlano di calcio ma non lo conoscono fino in fondo"
"Ci sono persone che parlano di calcio, ma non lo conoscono fino in fondo - ha esordito lo Special One -. Ce ne sono altre che invece lo capiscono e che, giustamente, possono anche parlare degli aspetti meno belli. Io, però, ho visto la squadra negli ultimi minuti, quando eravamo in dieci: ho visto Cucurella difendere sulla sinistra, praticamente senza più energie, e ho visto Kylian fare lo stesso, completamente esausto. Da allenatore, attribuisco a questo un valore enorme. Per me, questo tipo di atteggiamento è una gioia. Ci sono persone che conoscono il calcio quanto me e che hanno visto le stesse cose, ma non le raccontano".
"Perché non dicono che noi avremmo potuto fare 8 gol all'Inter?"
E parlando sempre della partita contro l'Inter, Mou ha aggiunto: "Poi dicono che non abbiamo difeso bene, che avremmo potuto subire tre o quattro gol. Ma non dicono che avremmo potuto segnarne otto. Ci sono partite molto noiose e forse anche noi ne abbiamo disputate alcune. Ci sono partite di Champions League in cui le squadre si temono a vicenda, non prendono rischi e alla fine la gente torna a casa con una sensazione negativa. Dicono che avrebbero potuto segnare quattro gol. Sì, è vero. Ma noi avremmo potuto segnarne otto. E ci sono persone che capiscono il calcio quanto me e che lo vedono, ma non lo dicono. Perché non lo dicono? Non sono contente che abbiamo vinto? Noi siamo uniti. Abbiamo perso punti contro il Betis, ma l’impegno continuerà. Faremo del nostro meglio per rendere felici le persone".
Mou difende Vinicius: "Si lanciano pietre solo agli alberi che hanno frutti"
Tra i giocatori più criticati c'è Vinicius Jr. (qui le pagelle), ma Mourinho ha voluto prendere le difese del portoghese: "In Portogallo c’è un proverbio che non so se esista anche in Spagna: 'Si lanciano pietre solo agli alberi che hanno frutti'. E cosa ha fatto Vini qui negli ultimi anni? Quante Champions League ha vinto? Quanti gol ha segnato? È un albero che ha dato tantissimi frutti. E la gente gli lancia pietre proprio perché vuole ancora quei frutti. Il miglior Vinicius, però, deve ancora arrivare. L’anno scorso, quando il Bernabéu si è spaventato contro il Benfica, è stato lui a chiudere la partita. Ecco il Vinicius che sta per arrivare. In un’epoca in cui contano dati e statistiche, è molto vicino alla sua velocità massima. Ha battuto i suoi record di azioni ad alta intensità, di palloni recuperati e di palloni recuperati nell’ultimo terzo di campo... Sta arrivando".
Sulla possibilità di vedere Diomande titolare contro il Rayo al posto del brasiliano, ha aggiunto: "Non voglio dire chi giocherà. Non voglio entrare in questo discorso. In questo momento non sto pensando alle tre partite che ci aspettano, ma solo a quella di domani. Voglio vincere. Detto questo, può esserci spazio per dare nuova energia alla squadra. Non parlerei necessariamente di rotazioni, ma di giocatori che hanno ancora tanta benzina nelle gambe. Abbiamo lavorato molto in vista della partita di martedì. Recuperiamo Camavinga, Bernardo, Arda... Abbiamo un gruppo forte e possiamo dare l’opportunità di giocare a chi ha più energie, permettendo agli altri di riposare. Sono tre partite in nove giorni, con l’Elche tra tre giorni... Ma la nostra attenzione è tutta rivolta a come vincere domani. E, in questo senso, è importante che due o tre giocatori che non hanno giocato l’ultima partita possano dare un po’ più di energia alla squadra".
"Huijsen dice che sono fastidioso. Vero, sono esigente ma avranno sempre il mio sostegno"
Vinicius è stato molto fischiato, un atteggiamento da parte dei tifosi che è dispiaciuto a Mourinho: "Non voglio dare un’opinione, non si tratta di criticare o di esprimere un giudizio. Non sono nessuno per farlo. Posso solo dire che mi dispiace, perché sono molto esigente con i miei giocatori. L’altro giorno ho letto una dichiarazione di Huijsen, che diceva che sono un allenatore 'fastidioso', che sono sempre addosso ai giocatori. Ed è così: sono molto esigente. Chiedo loro di dare tutto quello che hanno. Io rispetto il giocatore che dà tutto. Quello che vuole giocare, che vuole aiutare, che dà tutto per la squadra e che gioca con rispetto per la maglia che indossa. Un giocatore così mi avrà sempre al suo fianco. Questo non significa che giocherà sempre, ma significa che avrà sempre il mio sostegno".
"Mi dispiace vedere certe situazioni, ma non voglio dare loro troppo peso né mettermi a criticare. Per la mia esperienza, però, e non parlo soltanto del Real Madrid, quando c’è un’unione tra la squadra e lo stadio, quella squadra diventa... non voglio dire imbattibile, ma quasi. Ho ancora il record Guinness per il maggior numero di partite casalinghe consecutive senza sconfitte nei principali campionati. Sono sei o sette anni senza perdere... Non ricordo esattamente. Ma quando lavori insieme allo stadio, quando squadra e tifosi sono davvero uniti, diventi quasi imbattibile. Detto questo, ogni stadio, in determinati momenti, ha il diritto di reagire", ha concluso l'allenatore del Real Madrid.
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Il Real Madrid di José Mourinho è al momento terzo ne La Liga, ad appena 3 punti di distanza dal Barcellona, ma la sconfitta contro il Betis e la prestazione vista in Champions League contro l'Inter hanno generato non poche polemiche. Secondo la stampa spagnola, infatti, i Blancos, nonostante la vittoria, hanno rischiato molto contro la formazione di Chivu, non riuscendo a imporre il proprio gioco. Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro il Rayo Vallecano, l'allenatore portoghese ha difeso a spada tratta la sua squadra, mandando anche una frecciatina ai nerazzurri.
Mourinho: "Ci sono persone che parlano di calcio ma non lo conoscono fino in fondo"
"Ci sono persone che parlano di calcio, ma non lo conoscono fino in fondo - ha esordito lo Special One -. Ce ne sono altre che invece lo capiscono e che, giustamente, possono anche parlare degli aspetti meno belli. Io, però, ho visto la squadra negli ultimi minuti, quando eravamo in dieci: ho visto Cucurella difendere sulla sinistra, praticamente senza più energie, e ho visto Kylian fare lo stesso, completamente esausto. Da allenatore, attribuisco a questo un valore enorme. Per me, questo tipo di atteggiamento è una gioia. Ci sono persone che conoscono il calcio quanto me e che hanno visto le stesse cose, ma non le raccontano".
"Perché non dicono che noi avremmo potuto fare 8 gol all'Inter?"
E parlando sempre della partita contro l'Inter, Mou ha aggiunto: "Poi dicono che non abbiamo difeso bene, che avremmo potuto subire tre o quattro gol. Ma non dicono che avremmo potuto segnarne otto. Ci sono partite molto noiose e forse anche noi ne abbiamo disputate alcune. Ci sono partite di Champions League in cui le squadre si temono a vicenda, non prendono rischi e alla fine la gente torna a casa con una sensazione negativa. Dicono che avrebbero potuto segnare quattro gol. Sì, è vero. Ma noi avremmo potuto segnarne otto. E ci sono persone che capiscono il calcio quanto me e che lo vedono, ma non lo dicono. Perché non lo dicono? Non sono contente che abbiamo vinto? Noi siamo uniti. Abbiamo perso punti contro il Betis, ma l’impegno continuerà. Faremo del nostro meglio per rendere felici le persone".