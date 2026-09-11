"All’Inter avremmo potuto fare 8 gol", Mourinho difende il Real e Huijsen: "Sempre con lui"

Mourinho: "Ci sono persone che parlano di calcio ma non lo conoscono fino in fondo"

"Ci sono persone che parlano di calcio, ma non lo conoscono fino in fondo - ha esordito lo Special One -. Ce ne sono altre che invece lo capiscono e che, giustamente, possono anche parlare degli aspetti meno belli. Io, però, ho visto la squadra negli ultimi minuti, quando eravamo in dieci: ho visto Cucurella difendere sulla sinistra, praticamente senza più energie, e ho visto Kylian fare lo stesso, completamente esausto. Da allenatore, attribuisco a questo un valore enorme. Per me, questo tipo di atteggiamento è una gioia. Ci sono persone che conoscono il calcio quanto me e che hanno visto le stesse cose, ma non le raccontano".

"Perché non dicono che noi avremmo potuto fare 8 gol all'Inter?"

E parlando sempre della partita contro l'Inter, Mou ha aggiunto: "Poi dicono che non abbiamo difeso bene, che avremmo potuto subire tre o quattro gol. Ma non dicono che avremmo potuto segnarne otto. Ci sono partite molto noiose e forse anche noi ne abbiamo disputate alcune. Ci sono partite di Champions League in cui le squadre si temono a vicenda, non prendono rischi e alla fine la gente torna a casa con una sensazione negativa. Dicono che avrebbero potuto segnare quattro gol. Sì, è vero. Ma noi avremmo potuto segnarne otto. E ci sono persone che capiscono il calcio quanto me e che lo vedono, ma non lo dicono. Perché non lo dicono? Non sono contente che abbiamo vinto? Noi siamo uniti. Abbiamo perso punti contro il Betis, ma l’impegno continuerà. Faremo del nostro meglio per rendere felici le persone".