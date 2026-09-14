Mourinho show, dalla replica a Yamal alla polemica conferenze: "Porto qualcosa da mangiare..."

" Sei conferenze stampa in una settimana . Se mi dite che la prossima settimana, su sei, ne risparmiamo una, porto qualcosa da mangiare". Ci scherza su José Mourinho , di nuovo in sala stampa alla vigilia della sfida con l'Elche, ironizzando su un calendario quanto mai fitto. I Blancos, dopo la sconfitta col Betis, si sono rialzati in Champions con l' Inter e in Liga col Rayo e anche domani "vorrei vincere. Vorrei giocare bene e vincere. Nient'altro ", è l'auspicio dello Special One.

Su Vinicius e Guler

Che attende il miglior Vinicius ("nel quotidiano lavora molto bene ma gli sta mancando il rendimento di altissimo livello: la scorsa stagione, nelle partite equilibrate, soprattutto in quelle a eliminazione diretta, aveva un'occasione e segnava") ed elogia Güler: "è un giocatore con un potenziale fantastico che ha già numeri molto interessanti". Ma a che punto è il suo Real? A chi gli fa notare che aveva chiesto tre mesi per vedere la squadra che aveva in testa, Mourinho ribatte: "Se io chiedo tre mesi, altri chiedono dieci anni... Forse mi sono spiegato male o ho comunicato male. Quello che voglio dire è che tra tre mesi spero di essere migliore di oggi, ma non ho la bacchetta magica che mi permetta di dire che tra tre mesi saremo a un livello incredibile".

La risposta a Yamal

"L'obiettivo è migliorare, penso che quanto più a lungo una squadra rimane insieme e quanto più tempo lavora con un allenatore, maggiore sia la capacità di diventare più forte", il manifesto di Mou, che sorvola sulle parole di Yamal sul Pallone d'Oro ("Dice che lo merita lui? Rispetto le opinioni di tutti, ma non commento") e poi si congeda con una battuta al veleno: "Nessuna domanda sui rigori? Niente? Strano, no?".