Mourinho, frecciata a Barcellona e Atletico: “Strano, no?”. E su Yamal non ci casca

La 'richiesta'

Alla vigilia della sfida contro l'Elche, il tecnico portoghese ha mantenuto un approccio molto diretto e in linea con le sue ultime esternazioni pragmatiche: «Vorrei vincere. Vorrei giocare bene e vincere. Nient'altro». Mou è, poi, tornato sulla richiesta di tre mesi per vedere il Real al livello desiderato: «Io chiedo tre mesi, altri dieci anni... Forse mi sono spiegato male. Quello che voglio dire è che tra tre mesi spero che saremo migliori di oggi, ma non ho la bacchetta magica che mi permetta di dire che tra tre mesi saremo a un livello incredibile. Non ho questa capacità. La capacità che ho è quella di cercare di migliorare in ogni partita e in ogni allenamento. Quando giochiamo una gara, la analizziamo e lavoriamo sugli aspetti positivi e su quelli meno positivi. Penso che più una squadra sta insieme e più lavora con un allenatore, maggiore è la capacità di diventare più forte».

Le stoccate

Prima di salutare i giornalisti, però, è arrivata anche la solita provocazione. Obiettivo puntato, questa volta, sui generosi penalty concessi, nel fine settimana, a Barcellona e Atlético: «Nessuna domanda sui rigori oggi? Strano, no?» . A Mourinho è stato, invece, chiesto un commento sulle parole di Lamine Yamal in merito al Pallone d’Oro. In un’intervista a Jorge Valdano, infatti, il talento blaugrana non ha nascosto la propria ambizione: «Credo di meritare il Pallone d’Oro per quello che ho vinto. Secondo me, io e Mbappé siamo i due migliori calciatori del mondo. Per me è chiaro e ne è consapevole chiunque guardi le partite». Lo Special One, però, ha preferito non entrare nella discussione: «Non commento le dichiarazioni di un giocatore. Rispetto tutte le opinioni, ma non le commento».