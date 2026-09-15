Mourinho, frecciata a Barcellona e Atletico: “Strano, no?”. E su Yamal non ci casca

La Liga non si ferma. Si torna subito in campo con un turno infrasettimanale che può offrire nuove indicazioni sul reale stato di salute delle candidate al titolo. Si parte questa sera con Elche-Real Madrid, dopo il 4-1 rifilato dai blancos al Rayo Vallecano. Domani toccherà, invece, a Barcellona e Atlético Madrid: il Barça ospiterà il Racing Santander al Camp Nou, mentre i colchoneros riceveranno l'Osasuna al Metropolitano, dove Diego Pablo Simeone dovrà fare ancora a meno di Julián Alvarez, che punta a rientrare proprio in vista del derby di domenica prossima. Per la squadra di Mourinho la sfida al Martínez Valero rappresenta, così, il primo di due test esterni ravvicinati. Il Real farà, infatti, visita anche all'Atleti, su un campo dove nella passata stagione aveva lasciato punti senza farci nemmeno una gran bella figura. L'obiettivo è chiaro: vincerle entrambe per non perdere ulteriore terreno dal Barcellona prima della lunga pausa per le nazionali.
La 'richiesta'
Alla vigilia della sfida contro l'Elche, il tecnico portoghese ha mantenuto un approccio molto diretto e in linea con le sue ultime esternazioni pragmatiche: «Vorrei vincere. Vorrei giocare bene e vincere. Nient'altro». Mou è, poi, tornato sulla richiesta di tre mesi per vedere il Real al livello desiderato: «Io chiedo tre mesi, altri dieci anni... Forse mi sono spiegato male. Quello che voglio dire è che tra tre mesi spero che saremo migliori di oggi, ma non ho la bacchetta magica che mi permetta di dire che tra tre mesi saremo a un livello incredibile. Non ho questa capacità. La capacità che ho è quella di cercare di migliorare in ogni partita e in ogni allenamento. Quando giochiamo una gara, la analizziamo e lavoriamo sugli aspetti positivi e su quelli meno positivi. Penso che più una squadra sta insieme e più lavora con un allenatore, maggiore è la capacità di diventare più forte».
Le stoccate
Prima di salutare i giornalisti, però, è arrivata anche la solita provocazione. Obiettivo puntato, questa volta, sui generosi penalty concessi, nel fine settimana, a Barcellona e Atlético: «Nessuna domanda sui rigori oggi? Strano, no?» . A Mourinho è stato, invece, chiesto un commento sulle parole di Lamine Yamal in merito al Pallone d’Oro. In un’intervista a Jorge Valdano, infatti, il talento blaugrana non ha nascosto la propria ambizione: «Credo di meritare il Pallone d’Oro per quello che ho vinto. Secondo me, io e Mbappé siamo i due migliori calciatori del mondo. Per me è chiaro e ne è consapevole chiunque guardi le partite». Lo Special One, però, ha preferito non entrare nella discussione: «Non commento le dichiarazioni di un giocatore. Rispetto tutte le opinioni, ma non le commento».