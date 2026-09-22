Pallone d'Oro, Mbappé come Vinicius promette battaglia: "Premio per chi brilla. È il mio anno"

Se c'è un argomento che in casa Real è meglio evitare, questo è senza dubbio il Pallone d'Oro. Dopo l'inconsolabile delusione di Vinicius per il secondo posto del 2024 alle spalle di Rodri - ora rivale blaugrana - a recalamare l'ambito riconoscimento è Kylian Mbappé, che nonostante si presenterà a mani vuote alla presentazione del 26 ottobre (stagione da zero tituli con il Real Madrid e medaglia di legno al Mondiale in Canda, Usa e Messico) si è detto sicuro di poter ambire al primo posto che nell'edizione precedente è stato assegnato al connazionale Ousmane Dembelé, da due anni detentore della Champions League. Queste le parole dell'ex Psg, che dal suo arrivo a Madrid nel 2024 ha conquistato una Supercoppa Uefa e una Coppa Intercontinentale con un bilancio aggiornato di 94 reti e 14 assist su 111 presenze: "Non annunceranno una squadra nella busta. Annunceranno un giocatore - ha dichiarato ai microfoni di Rfi - . La capacità di esibirsi individualmente e di brillare è ciò che impressiona le persone per un trofeo come il Pallone d'Oro". E ancora: "Sono stato il capocannoniere in tutte le principali competizioni e penso che questo possa essere un buon anno per me, e mi sento bene al riguardo". Mbappé, che al Pallone d'Oro vanta il terzo posto del 2023, è stato poi invitato a rispondere sulla nuova gestione tecnica dei Bleus, affidata all'ex Blancos e Pallone d'Oro nel 1998 Zinedine Zidane, che ha confermato il suo ruolo di capitano: "Deschamps ha fatto la storia e ha davvero riportato la nazionale francese dove merita di stare. Per questo, gli saremo sempre grati. Ora è un nuovo capitolo con un nuovo allenatore. È l'inizio. Dovremo trovare il nostro ritmo, ma saremo subito messi alla prova e dovremo ricominciare a vincere immediatamente perché è quello che la gente si aspetta da noi. Ovviamente, ci aspettiamo sempre che la nazionale francese sia al vertice", ha concluso Mbappé, prossimo a reindossare la maglia della Francia, con la quale vanta 66 reti su 106 presenze, per la sfida contro la Turchia valida prima giornata di Nations League, dove i Bleus condividono lo stesso girone dell'Italia di Roberto Mancini.