Real Madrid, derby da incubo: gli infortuni dopo le proteste. Mourinho perde un titolarissimo

Si aggrava il bollettino del derby di Madrid, che ha visto il Real uscire sconfitto dal Metropolitano con il finale di 2-1. Un risultato deciso dal rigenerato David e a cui sono seguiti i durissimi attacchi di Mourinho e società alla direzione arbitrale e in generale alla commissione arbitri spagnola. Ora, i Blancos fanno i conti anche con i tempi di recupero di chi ha lasciato dolorante la sponda colchoneros della capitale. Dopo Kang-In Lee, rimasto coinvolto in un duro scontro di gioco che Mourinho ha giudicato da espulsione, a ritirarsi in infermeria è ora Valverde, che nella sfida contro gli uomini di Simeone ha rimediato una grave distorsione alla caviglia sinistra. Non sono ancora noti i tempi di recupero del capitano, costretto a rinunciare agli impegni con la nazionale uruguayana, la cui agenda prevede i test amichevoli contro Giappone (24/09) e Corea del Sud (28/09). Quanto al Real, il rientro dalla sosta prevede la gara interna contro il Villarreal (10/10) e a seguire la trasferta all'Olimpico, dove Mourinho affronterà da avversario la sua ex Roma alla seconda giornata di Champions League (14/10).