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Real Madrid, derby da incubo: gli infortuni dopo le proteste. Mourinho perde un titolarissimo

Il tecnico dei Blancos, già protagonista del duro attacco alla direzione arbitrale della gara contro l'Atletico, dovrà rinunciare a una preziosissima pedina
3 min
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Si aggrava il bollettino del derby di Madrid, che ha visto il Real uscire sconfitto dal Metropolitano con il finale di 2-1. Un risultato deciso dal rigenerato David e a cui sono seguiti i durissimi attacchi di Mourinho e società alla direzione arbitrale e in generale alla commissione arbitri spagnola. Ora, i Blancos fanno i conti anche con i tempi di recupero di chi ha lasciato dolorante la sponda colchoneros della capitale. Dopo Kang-In Lee, rimasto coinvolto in un duro scontro di gioco che Mourinho ha giudicato da espulsione, a ritirarsi in infermeria è ora Valverde, che nella sfida contro gli uomini di Simeone ha rimediato una grave distorsione alla caviglia sinistra. Non sono ancora noti i tempi di recupero del capitano, costretto a rinunciare agli impegni con la nazionale uruguayana, la cui agenda prevede i test amichevoli contro Giappone (24/09) e Corea del Sud (28/09). Quanto al Real, il rientro dalla sosta prevede la gara interna contro il Villarreal (10/10) e a seguire la trasferta all'Olimpico, dove Mourinho affronterà da avversario la sua ex Roma alla seconda giornata di Champions League (14/10).

Valverde: numeri e palmarès

Giunto a Madrid nel 2016, Valverde ha esordito in prima squadra nell'ottobre 2018, dopo la stagione al Castillia e il prestito al Deportivo. Con la maglia del Real, il centrocampista classe '98 ha realizzato 42 gol e servito 45 assist in 380 presenze complessive.

Nel suo palmarès con i Blancos, 2 Champions League, 2 Supercoppe Uefa, 2 Mondiali per Club, 1 Coppa Intercontinentale, 3 campionati, 1 Coppa del Re e 3 Supercoppe di Spagna. I numeri con la nazionale, dove ha esordito nel settembre 2017, riportano invece 9 gol in 76 presenze.

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