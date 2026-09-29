“Vinicius è scomparso”: tatuaggi e sosia, il complotto che scuote il Brasile

La stella del Real Madrid al centro di una teoria misteriosa dopo l'ultima apparizione con la nazionale verdeoro
Scegli Tuttosport come fonte preferita su Google

Pubblicato il 29.09.2026, 12:15

2 min

viniciusBrasileReal Madrid
Real MadridReal Madrid Tutte le notizie sulla squadra

Fresco di rinnovo contrattuale fino al 2032, Vinicius non ha iniziato la stagione a spron battuto: un gol e tre assist in otto partite, numeri discreti ma non idilliaci per un campione del suo calibro. L'attaccante del Real Madrid è volato oltreoceano per giocare l'amichevole con il suo Brasile contro l'Australia, pareggiata 1-1, nella quale non ha brillato ed è stato sostituito dal ct Carlo Ancelotti al 65'. E proprio dal Brasile sta circolando una teoria mistica che lo vede protagonista.

Virginia, ecco la presentatrice televisiva che ha stregato Vinicius Junior Calcio
Guarda la gallery

La ricostruzione sulla teoria del complotto

Secondo quanto riportato dai media, Vinicius sarebbe scomparso per ragioni misteriose e il giocatore che stiamo vedendo in campo in questi giorni con la nazionale verdeoro sarebbe un suo sosia. Al centro ci sarebbero ragioni legate a contratti pubblicitari. Prova di tale teoria del complotto sarebbe il fatto che il Vinicius del Brasile non ha i tatuaggi sulla coscia che invece possiede quello del Real Madrid. Teoria alimentata anche dall'intervento di chirurgia estetica a cui il giocatore si è sottoposto in estate.

Tutte le news
Real Madrid

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS