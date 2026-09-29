“Vinicius è scomparso”: tatuaggi e sosia, il complotto che scuote il Brasile

Fresco di rinnovo contrattuale fino al 2032, Vinicius non ha iniziato la stagione a spron battuto: un gol e tre assist in otto partite, numeri discreti ma non idilliaci per un campione del suo calibro. L'attaccante del Real Madrid è volato oltreoceano per giocare l'amichevole con il suo Brasile contro l' Australia , pareggiata 1-1, nella quale non ha brillato ed è stato sostituito dal ct Carlo Ancelotti al 65'. E proprio dal Brasile sta circolando una teoria mistica che lo vede protagonista.

La ricostruzione sulla teoria del complotto

Secondo quanto riportato dai media, Vinicius sarebbe scomparso per ragioni misteriose e il giocatore che stiamo vedendo in campo in questi giorni con la nazionale verdeoro sarebbe un suo sosia. Al centro ci sarebbero ragioni legate a contratti pubblicitari. Prova di tale teoria del complotto sarebbe il fatto che il Vinicius del Brasile non ha i tatuaggi sulla coscia che invece possiede quello del Real Madrid. Teoria alimentata anche dall'intervento di chirurgia estetica a cui il giocatore si è sottoposto in estate.