Mourinho scatenato: "Huijsen come un criminale. City e quella vecchia storia, di casi ne avete..."

Ancora una volta The Special One... Man Show. Protagonista Josè Mourinho , nell'ennesima conferenza stampa destinata a fare il giro del mondo. Il tecnico del Real Madrid ha parlato molto poco del match di domani contro il Villarreal e tanto di tutto ciò che invece è circolato attorno al mondo dei blancos. In particolare a tenere banco Kylian Mbappé , avendo creato polemiche in Spagna il fatto di aver visto il francese in discoteca prima e in bicicletta poi durante un periodo nel quale era alle prese con un infortunio. Mourinho ha controbattuto, sempre a suo modo, anche su una vicenda che ha invece riguardato Dean Huijsen .

Real Madrid, Mourinho show in conferenza

Così il tecnico portoghese in conferenza stampa: "Nelle ultime settimane credevo che aveste già abbastanza vicende concrete del mondo del calcio di cui parlare. Nemmeno casi clamorosi come quello del City, la vecchia storia di cui non ti piace parlare molto (riferimento al caso Negreira-Barcellona, ndr), o la difficile situazione nel Portogallo tra Cristiano e il suo allenatore sono bastati... Tanti casi che avrebbero potuto alimentare il vostro lavoro, ma non sono stati sufficienti. Il Real Madrid è il Real Madrid e bisogna sempre ricavarne qualcosa".

"E' tutto ridicolo!"

Mourinho inizia a rispondere nel merito della vicenda Mbappé: "È ridicolo. Per me un calciatore resta tale ventiquattr’ore su ventiquattro. L’ho già detto e lo ribadisco: qualunque cosa importante e negativa faccia, anche nella vita privata, può avere conseguenze. Ho sempre sostenuto che un calciatore è prima di tutto una persona, un uomo che può commettere errori, ma che deve comunque comportarsi con responsabilità. A dire il vero, anche se non sono stato in Spagna per circa tredici anni, penso che ormai mi conosciate: non mento. Potrei provare a sviare il discorso, essere furbo e sottrarmi alle domande più difficili, ma non mento, mai". E ancora: "Mbappé è venuto qui, ha ricevuto una diagnosi e si è sottoposto a una visita ambulatoriale. Il suo ginocchio ha una storia clinica che non si può ignorare. La valutazione della clinica ambulatoriale coincide pienamente con quella del Real Madrid. C’è un programma di recupero, ma non è necessario che ne conosciate tutti i dettagli".