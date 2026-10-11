Vinicius, ufficiale il rinnovo "faraonico" con il Real MadridReal Madrid

Vinicius, dal gol al rosso: "Condotta violenta". E ora rischia il Clasico: il referto e le scuse

Il brasiliano è stato espulso contro il Villarreal, ma il suo atteggiamento gli può costare caro in vista di Barcellona-Real Madrid: cosa è successo
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Pubblicato il 11.10.2026, 13:45

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Una rete trasformata in un incubo nel giro di pochi secondi. Vinicius passa dalla gioia incontenibile alla rabbia, vedendosi annullare il gol del possibile raddoppio e sventolare un cartellino rosso che rischia di costargli carissimo. Nel successo per 1-0 del Real Madrid contro il Villarreal, il brasiliano è finito al centro di un episodio destinato a far discutere: una tirata di capelli ai danni di Saliba, rilevata dal VAR, e una reazione furiosa nei confronti dell'arbitro. Adesso, oltre alle polemiche, c'è la paura di saltare il Clasico contro il Barcellona.

Vinicius, dal gol al rosso: cosa è successo

La partita del Bernabeu sembrava aver regalato a Vinicius una serata di riscatto. Entrato al 7' della ripresa al posto di Alexander-Arnold, l'attaccante brasiliano aveva trovato la via della rete al 26', al termine di un contropiede orchestrato da Bellingham. Un gol celebrato con un'esultanza carica di emozione, il bacio allo stemma del Real Madrid e l'abbraccio dei compagni. Anche José Mourinho si era precipitato in campo per festeggiare con lui. Un momento particolarmente significativo per un giocatore che sta attraversando una fase complicata, dopo un avvio di stagione al di sotto delle aspettative e le difficoltà mostrate anche con la maglia del Brasile. Proprio per questo, la rete sembrava poter rappresentare un'iniezione di fiducia.

 

 

La festa, però, è durata pochissimo. Richiamato al monitor dopo l'intervento del VAR, l'arbitro ha rivisto un gesto compiuto da Vinicius all'inizio dell'azione: una tirata di capelli ai danni di Saliba, giudicata condotta violenta. La rete è stata annullata e per il brasiliano è arrivata l'espulsione.

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