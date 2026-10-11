Vinicius, dal gol al rosso: "Condotta violenta". E ora rischia il Clasico: il referto e le scuse
Vinicius, dal gol al rosso: cosa è successo
La partita del Bernabeu sembrava aver regalato a Vinicius una serata di riscatto. Entrato al 7' della ripresa al posto di Alexander-Arnold, l'attaccante brasiliano aveva trovato la via della rete al 26', al termine di un contropiede orchestrato da Bellingham. Un gol celebrato con un'esultanza carica di emozione, il bacio allo stemma del Real Madrid e l'abbraccio dei compagni. Anche José Mourinho si era precipitato in campo per festeggiare con lui. Un momento particolarmente significativo per un giocatore che sta attraversando una fase complicata, dopo un avvio di stagione al di sotto delle aspettative e le difficoltà mostrate anche con la maglia del Brasile. Proprio per questo, la rete sembrava poter rappresentare un'iniezione di fiducia.
La festa, però, è durata pochissimo. Richiamato al monitor dopo l'intervento del VAR, l'arbitro ha rivisto un gesto compiuto da Vinicius all'inizio dell'azione: una tirata di capelli ai danni di Saliba, giudicata condotta violenta. La rete è stata annullata e per il brasiliano è arrivata l'espulsione.
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