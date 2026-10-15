Vinicius torna a parlare: "Mi picchiano ogni partita. Ridete di me, oltre 100 gol col Real"

"Credo che la squalifica sia arrivata in un brutto momento. Hanno avuto tutto il giorno per renderla nota e l'ho scoperta solo arrivando allo stadio. La regola è nuova e quelli della Liga di solito vengono sempre a spiegarci come funziona, ma questa volta non l'hanno fatto. Non ho mai avuto un atteggiamento violento verso un altro giocatore. Io vengo colpito spesso e forte ma espellono sempre me". Così Vinicius Junior commenta la sentenza del giudice sportivo che vede il numero 7 del Real Madrid squalificato per le prossime 4 giornate di campionato in seguito all'espulsione rimediata al 72' della gara interna contro il Villarreal disputata sabato 10 al Bernabeu e vinta dagli uomini di Jose Mourinho con il finale di 1-0 . Una espulsione diretta rimediata per avere tirato i capelli al centrocampista Nathan Saliba nell'azione che ha portato al raddoppio dei Blancos, poi annullato a seguito dell'intervento del Var che ha rilevato l'incomprensibile reazione dell'attaccante. Vinicius, che all'espulsione ha inoltre reagito protestando furiosamente contro l'arbitro Isidro Diaz de Mera , sarà dunque spettatore dei prossimi impegni di Liga, tra cui il Clasico in programma il 25 ottobre al Cam Nou: Siviglia (18/10), Racing Santander (01/11) e Valencia (07/11) le altre gare a cui non prenderà parte. Queste le parole del brasiliano, che reduce dal rocambolesco successo nella serata degli ex contro la Roma all'Olimpico , ha risposto sul proprio rendimento prima della sostituzione al 58' minuto: "M i sono arrabbiato dopo il cambio perché voglio sempre fare bene e aiutare la squadra. I cambi ci hanno trasformati" .

"All'inizio tutti ridevano di me, poi..."

"Endrick ha cambiato la dinamica ed è stato il migliore. E Carlos entra per pochi minuti e segna. Sono arrabbiato con me stesso per non essere stato nella mia versione migliore. Ma alla fine Vini torna sempre e anche questa non ho dubbi che tornerò. I fischi del Bernabeu? Sicuramente non mi aiutano, ma la gente paga il biglietto. Giochiamo meglio se abbiamo i tifosi dalla nostra parte. Jude gioca meglio, Mbappé gioca meglio, io gioco meglio... Credo sia più facile fischiare me perché sono qui da più tempo e sono uno dei capitani".

"Tornerò. Quando sono arrivato ero giovane e molti ridevano di me e alla fine ho segnato più di 100 gol con il Real Madrid (il bilancio aggiornato riporta 129 gol e 103 assist in 385 dal suo arrivo a Madrid nel 2018, ndr). I tifosi mi fischiano perché segno contro di loro, ma gli arbitri non li capisco, ho visto un dato che dice che mi fanno 500 falli per 5 cartellini rossi e non so quanti gialli e i gialli sono sempre per Vini, non capisco, dobbiamo tutelare i giocatori che fanno la differenza, come Lamine al Barcellona o Julián all'Atlético".