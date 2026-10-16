"Real Madrid come i nazisti di Goebbels!" Tebas scatena la bufera in Spagna, comunicato durissimo del club

" Alla luce delle dichiarazioni rilasciate da Javier Tebas - presidente della Liga e vicepresidente della Federazione calcistica reale spagnola - nelle quali paragona le modalità operative della dirigenza del Real Madrid a quelle adottate da Joseph Goebbels , ministro della Propaganda del regime nazista, indicando al contempo Real Madrid Televisión come strumento di tale presunta strategia, il Real Madrid C. F. dichiara quanto segue: Il Real Madrid C. F. ritiene assolutamente intollerabile ed estremamente grave che una persona che ricopre due ruoli di grande responsabilità nel calcio spagnolo ricorra a un paragone con i metodi di propaganda del regime nazista per screditare il nostro club , la sua dirigenza e il suo canale televisivo. La precisazione secondo cui non si farebbe riferimento all'ideologia nazista non attenua in alcun modo il carattere profondamente offensivo, moralmente ripugnante e istituzionalmente indegno di tali affermazioni". Inizia così il durissimo comunicato con cui i Blancos rispondono al pesante post pubblicato da Javier Tebas su X.

Il comunicato del Real

"Queste dichiarazioni - prosegue la nota del Real Madrid - costituiscono l'ennesimo episodio di una serie di attacchi reiterati da parte di Javier Tebas nei confronti del Real Madrid, del suo presidente e dei suoi organi di informazione. È inaccettabile che egli sfrutti interrogativi, resoconti o opinioni di giornalisti estranei al club per muoverci critiche denigratorie, attribuendoci azioni di terzi per le quali non abbiamo alcuna responsabilità. È particolarmente grave che Tebas utilizzi tali dichiarazioni per mettere in discussione le legittime iniziative intraprese dal Real Madrid e da Real Madrid Televisión in merito al caso Negreira. Data l'incapacità delle due istituzioni in cui Javier Tebas ricopre ruoli di vertice di affrontare l'estrema gravità del caso Negreira, il nostro club si è visto costretto a rivolgersi direttamente alla UEFA. Chiediamo che venga condotta un'indagine approfondita sui pagamenti effettuati nel corso di diversi anni dall'F.C. Barcellona al vicepresidente del Comitato Tecnico degli Arbitri, e che vengano adottate le misure necessarie a salvaguardare l'integrità delle competizioni".

Le richieste

"Il Real Madrid chiede inoltre una revisione completa del sistema arbitrale e degli organi di governo, gestione, vigilanza e disciplina della Federazione, che includa la sostituzione di coloro che hanno ricoperto ruoli di responsabilità in quel periodo. È particolarmente significativo che Javier Tebas - presidente della Liga e vicepresidente della Federazione calcistica reale spagnola (da cui dipende il Comitato tecnico degli arbitri) - scelga di concentrare i propri sforzi nel discreditare il Real Madrid, anziché utilizzare la sua posizione istituzionale per contribuire a fare chiarezza su fatti di estrema gravità e promuovere il necessario rinnovamento del calcio spagnolo", affermano ancora i Blancos nel comunicato diramato sul proprio sito ufficiale.