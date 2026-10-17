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"Scusabile solo se è un caso clinico", Mourinho affossa Tebas. "E mi fermo qui..."

L'allenatore portoghese del Real Madrid al veleno sul presidente de LaLiga e poi si sofferma sulla squalifica di Vinicius Jr
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Pubblicato il 17.10.2026, 11:14

5 min

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José Mourinho torna all’attacco e punta il dito contro Javier Tebas, presidente della Liga, dopo le recenti dichiarazioni sul Real Madrid. Il numero uno del campionato spagnolo aveva paragonato i tentativi del club di mettere in discussione l’operato degli arbitri ai metodi propagandistici di Joseph Goebbels, figura di spicco del regime nazista. Parole che hanno provocato una dura reazione da parte della società madrilena, arrivata a chiedere le dimissioni di Tebas. In conferenza stampa, il tecnico portoghese ha espresso tutto il proprio disappunto, lasciando intendere che la vicenda meriterebbe ulteriori considerazioni.

Mourinho, il pensiero su Tebas

Mourinho, nel corso della conferenza stampa di vigilia della sfida del Real Madrid contro il Siviglia ha risposto così a una domanda riguardante le parole di Tebas"Sapete già capito qual è la mia opinione. Tebas si è avventurato in un campo in cui le scuse sono accettabili solo se si tratta di un caso clinico. I tifosi del Real Madrid capiscono bene cosa deve affrontare la squadra. Anche per il prestigio enorme che il calcio spagnolo gode all'estero, con i Mondiali e il club più prestigioso… è meglio che mi limiti a fermarmi qui".

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