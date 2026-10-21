Mourinho: "Non ho parole per questa accoglienza"Champions League

Courtois: “Rimosso dal gruppo WhatsApp del Belgio. Real? Rinnovo vicino”

Il numero uno dei Blancos prolungherà presto il suo contratto col club spagnolo. E sul confronto Yamal-Mbappé non le manda a dire al talento blaugrana...
Scegli Tuttosport come fonte preferita su Google

Pubblicato il 21.10.2026, 19:05

3 min

LigaReal MadridCourtois
Real MadridReal Madrid Tutte le notizie sulla squadra

La volontà di proseguire la sua avventura con il Real Madrid, la convinzione che sia Kylian Mbappé a meritare il Pallone d'Oro e infine il suo futuro con la nazionale belga, tutt'altro che scontato. In un'intervista rilasciata a Dazn Belgio e riportata da Marca, Thibaut Courtois affronta questi argomenti. Per quel che riguarda il capitolo rinnovo del contratto, nessuna preoccupazione. "Non è ancora tutto definito, ma credo la questione dovrebbe risolversi in fretta. Non ci sono problemi; dobbiamo solo trovare il momento giusto affinché il mio agente e mio padre possano discutere gli ultimi dettagli", spiega il portiere del Real che poi si schiera dalla parte di un compagno di squadra per quel che riguarda il Pallone d'Oro. "Credo che Kylian lo meriti. Va premiato chi ha vinto titoli o chi ha offerto prestazioni superiori a chiunque altro nel corso della stagione, magari anche senza aver vinto nulla? Non credo che nessuno sia stato migliore di Mbappé a livello individuale, sebbene, purtroppo, come squadra non abbiamo vinto nulla".

Courtois: "Mbappé meglio di Yamal. Col Belgio..."

Per Courtois Mbappé è stato superiore anche a Lamine Yamal. "Secondo me ha disputato un Mondiale leggermente meno brillante, ma è diventato campione del mondo, ha vinto il campionato con il Barcellona e, nel complesso, ha vissuto un'annata di alto livello", ammette il belga che però continua a perorare la causa Mbappé criticando il sistema di voto.

Show olandese all'Olimpico, ma non basta alla Roma: De Roon e doppio Malen, poi si scatena il RealChampions League
Guarda la gallery

Infine affronta il capitolo nazionale belga e svela: "Sono stato rimosso dal gruppo WhatsApp della squadra. Quel gruppo serve a condividere informazioni, come gli orari degli allenamenti". Questo non vuol dire che per lui sia un capitolo chiuso, anzi: "Io non sono mai arrivato in nazionale dando per scontato di dover giocare automaticamente. Conosco le mie qualità e so di poter essere una risorsa importante per la squadra, ma nessuno deve garantirmi un posto nell'undici iniziale".

Tutte le news
Real Madrid

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS