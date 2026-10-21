Courtois: “Rimosso dal gruppo WhatsApp del Belgio. Real? Rinnovo vicino”
La volontà di proseguire la sua avventura con il Real Madrid, la convinzione che sia Kylian Mbappé a meritare il Pallone d'Oro e infine il suo futuro con la nazionale belga, tutt'altro che scontato. In un'intervista rilasciata a Dazn Belgio e riportata da Marca, Thibaut Courtois affronta questi argomenti. Per quel che riguarda il capitolo rinnovo del contratto, nessuna preoccupazione. "Non è ancora tutto definito, ma credo la questione dovrebbe risolversi in fretta. Non ci sono problemi; dobbiamo solo trovare il momento giusto affinché il mio agente e mio padre possano discutere gli ultimi dettagli", spiega il portiere del Real che poi si schiera dalla parte di un compagno di squadra per quel che riguarda il Pallone d'Oro. "Credo che Kylian lo meriti. Va premiato chi ha vinto titoli o chi ha offerto prestazioni superiori a chiunque altro nel corso della stagione, magari anche senza aver vinto nulla? Non credo che nessuno sia stato migliore di Mbappé a livello individuale, sebbene, purtroppo, come squadra non abbiamo vinto nulla".
Courtois: "Mbappé meglio di Yamal. Col Belgio..."
Per Courtois Mbappé è stato superiore anche a Lamine Yamal. "Secondo me ha disputato un Mondiale leggermente meno brillante, ma è diventato campione del mondo, ha vinto il campionato con il Barcellona e, nel complesso, ha vissuto un'annata di alto livello", ammette il belga che però continua a perorare la causa Mbappé criticando il sistema di voto.
Infine affronta il capitolo nazionale belga e svela: "Sono stato rimosso dal gruppo WhatsApp della squadra. Quel gruppo serve a condividere informazioni, come gli orari degli allenamenti". Questo non vuol dire che per lui sia un capitolo chiuso, anzi: "Io non sono mai arrivato in nazionale dando per scontato di dover giocare automaticamente. Conosco le mie qualità e so di poter essere una risorsa importante per la squadra, ma nessuno deve garantirmi un posto nell'undici iniziale".
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