Courtois: “Rimosso dal gruppo WhatsApp del Belgio. Real? Rinnovo vicino”

La volontà di proseguire la sua avventura con il Real Madrid , la convinzione che sia Kylian Mbappé a meritare il Pallone d'Oro e infine il suo futuro con la nazionale belga, tutt'altro che scontato. In un'intervista rilasciata a Dazn Belgio e riportata da Marca, Thibaut Courtois affronta questi argomenti. Per quel che riguarda il capitolo rinnovo del contratto , nessuna preoccupazione. "Non è ancora tutto definito, ma credo la questione dovrebbe risolversi in fretta. Non ci sono problemi; dobbiamo solo trovare il momento giusto affinché il mio agente e mio padre possano discutere gli ultimi dettagli", spiega il portiere del Real che poi si schiera dalla parte di un compagno di squadra per quel che riguarda il Pallone d'Oro . "Credo che Kylian lo meriti. Va premiato chi ha vinto titoli o chi ha offerto prestazioni superiori a chiunque altro nel corso della stagione, magari anche senza aver vinto nulla? Non credo che nessuno sia stato migliore di Mbappé a livello individuale , sebbene, purtroppo, come squadra non abbiamo vinto nulla".

Courtois: "Mbappé meglio di Yamal. Col Belgio..."

Per Courtois Mbappé è stato superiore anche a Lamine Yamal. "Secondo me ha disputato un Mondiale leggermente meno brillante, ma è diventato campione del mondo, ha vinto il campionato con il Barcellona e, nel complesso, ha vissuto un'annata di alto livello", ammette il belga che però continua a perorare la causa Mbappé criticando il sistema di voto.

Infine affronta il capitolo nazionale belga e svela: "Sono stato rimosso dal gruppo WhatsApp della squadra. Quel gruppo serve a condividere informazioni, come gli orari degli allenamenti". Questo non vuol dire che per lui sia un capitolo chiuso, anzi: "Io non sono mai arrivato in nazionale dando per scontato di dover giocare automaticamente. Conosco le mie qualità e so di poter essere una risorsa importante per la squadra, ma nessuno deve garantirmi un posto nell'undici iniziale".