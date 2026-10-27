"Credo sia un dittatore", Mbappé nella bufera: sponsor persi e Cina infuriata! Cosa è successo
La Cina rompe con Kylian Mbappé. Non una bizzarra fantasia, ma una rottura reale che chiama in causa perfino Mao Tse Tung e che priva il numero 10 del Real Madrid di una grossa fetta di fan e di annessi introiti. Dopo essere rimasto in poltrona per tutta la cerimonia del Pallone d'Oro, l'attaccante francese è stato mediaticamente bandito dalla Cina per avere ironizzato su una immagine che ritrae l'ex leader della rivoluzione comunista. Nello specifico, Mbappé ha commentato su una diretta web (il video è stato rimosso) alcune immagini che lo riguardano, come quella che vede sovrapposto il suo volto a quello di Mobutu, il dittatore della Repubblica Democratica del Congo dove durante il suo regime trentennale si ebbero diffuse violazioni dei diritti umani. Ragion per cui Mbappé ha respinto ogni ironia, salvo poi inciampare su Mao, che come Mobutu è apparso sovrapposto al volto dell'attaccante. Un fotomontaggio in cui il francese ha riconosciuto "un dittatore cinese" giudicandolo oltremodo divertente.
La Cina oscura la Liga
L'episodio ha provocato una indignazione diffusa in Cina, dove le aziende Dongpeng e Mengniu hanno annullato gli accordi commerciali con il campione del mondo nel 2018, giudicanto un insulto l'ironia (e la risata) su Mao (con ogni probabilità inconsapevole visto la difficoltà nel riconoscere il volto dell'ex presidente della Repubblica Popolare Cinese). Ma non finisce qui. Gli effetti della rottura tra Mbappé e la Cina hanno raggiunto anche la stessa Liga, che da martedì 27 è stata del tutto oscurata. Insomma, un incidente diplomatico che oltre a sommarsi alla rinnovata delusione per il Pallone d'Oro, ha trascinato l'intero campionato spagnolo.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS