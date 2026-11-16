Vinicius sincero: "Mi sono allenato poco, c'è una cosa che mi ha incasinato la testa"

" Ho commesso errori , mi sono allenato di meno. Ma quando conta io ci sono sempre". Nella conferenza stampa alla vigilia dell'amichevole tra il Brasile di Carlo Ancelotti e Singapore, il fuoriclasse del Real Madrid e della Seleçao Vinicius Junior fa ammenda per il suo rendimento deludente in questo avvio di stagione: "L'impatto per la prematura eliminazione dal Mondiale è stato molto significativo per noi brasiliani, così ho approfittato delle vacanze per divertirmi davvero, riposare, rilassarmi e passare più tempo con la mia famiglia. Mi sono allenato di meno rispetto a quanto ho fatto negli ultimi anni ".

Il contratto, Cristiano Ronaldo, Messi e Ancelotti

"La situazione del contratto al Real Madrid potrebbe aver influenzato anche il mio inizio di stagione. Ha incasinato la mia testa all'inizio della stagione, con così tanti club interessati la scorsa estate mi sono sentito davvero sopraffatto. Gli esempi di Cristiano Ronaldo e Messi? Mantenere un livello così alto per tanti anni è molto difficile. Penso che soltanto loro siano riusciti a farlo raggiungendo sempre gli stessi numeri. Sono umano, commetto errori spesso... ma cerco sempre di migliorare e di capire di più sul calcio. Ho 26 anni e devo godermi un po' la vita. Ma ricordate, la stagione è ancora lunga e, ricordate, nel momento decisivo della stagione ci sono sempre io. L'anno scorso avevo segnato 5 goal a dicembre, poi ne ho fatti 20 alla fine della stagione... Mi sto preparando e sto evolvendo, la stagione è lunga. Ancelotti? Gli voglio molto bene. Ha cambiato la mia storia al Real Madrid e nel calcio. Mi ha sempre difeso e guidato nel modo migliore. Quando ho saputo che sarebbe diventato il commissario tecnico del Brasile ero felice, perché sapevo che i miei numeri sarebbero migliorati. Con lui ho già segnato 10 goal, prima ne avevo realizzati solo 6", ha concluso Vinicius Junior.