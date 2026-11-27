A punteggio pieno in Champions e con una striscia di 10 vittorie consecutive, il Real Madrid ospiterà domani l' Alaves con la chance di agganciare provvisoriamente il Barcellona in testa alla Liga. Josè Mourinho non può che essere soddisfatto dei progressi dei blancos nelle ultime settimane e anche Vinicius , dopo un avvio di stagione difficile, è in crescita. "Qualche settimana fa Vini doveva andarsene, poi era incompatibile con Diomandé e adesso è tutto il contrario - commenta lo Special One parlando dello status del brasiliano -. Le cose non sono così lineari. Vini è migliorato ed è già a un livello in cui ci aiuta, tutto il resto è secondario. L'esultanza di Diomandé con Vinicius? Abbiamo tutti lo stesso obiettivo, non esiste competizione. Ci è costato molta fatica costruire il fatto che la squadra funzioni come gruppo. Stiamo raggiungendo una certa stabilità. Le facce scontente poi si trovano sempre, ma finora non ho avuto alcun problema con lo spogliatoio. Tutti vogliono giocare e a nessuno piace restare fuori o non avere minuti a disposizione ma l'obiettivo collettivo supererà le manifestazioni di egoismo individuale".

"L'obiettivo collettivo viene prima di quelli individuali"

E questo vale anche per Vinicius, che col Celta era partito dalla panchina. "Se si arrabbia per la panchina è un problema suo, non mio. Mbappé, Bellingham e Vinicius sono tutti sullo stesso piano. Se un giorno finiranno in panchina e non gradiranno la decisione, sarà un problema loro. Il gruppo ha un obiettivo collettivo che viene prima di quelli individuali. Tutto il resto è secondario", insiste Mourinho, che elogia i progressi di Huijsen: "Quando era con me alla Roma, Dean era un bambino e aveva ancora molta strada da fare. Le difficoltà della Premier League lo hanno migliorato sotto molti aspetti. L'anno scorso non è stata una buona stagione per lui, ma il periodo trascorso insieme lo ha aiutato ad accelerare la sua crescita". Dribblati i paragoni fra Bellingham e Zidane ("Non mi piace confrontare calciatori di generazioni diverse. Zidane è stato uno dei migliori della sua generazione. Bellingham è già uno dei migliori della sua generazione"), sul tema mercato il tecnico dei blancos mette le cose in chiaro: "Non c'è un giocatore che non mi piaccia o che non voglia qui. Non voglio nessuno sul mercato, lo dico già adesso: mancano due mesi al caos. Non voglio che parta nessuno, porte chiuse". Tornando alla Champions, Mourinho ironizza sulle previsioni del supercomputer che non ha inserito il Real fra le principali favorite. "Per la Champions League è ancora presto, non sappiamo in quali condizioni arriveremo tutti agli ottavi. Non voglio giocare i playoff, abbiamo già tante partite. Siamo vicini alla qualificazione, ci mancano tre o quattro punti. In Champions fanno la differenza i dettagli. Guardate il Bayern, che ha perso Kane, o il Psg, si può arrivare alle partite decisive senza giocatori importanti. C'è chi dice che siamo candidati alla vittoria, poi c'è il supercomputer dell'intelligenza artificiale che fa schifo", sorride Mou, preoccupato più dall'approccio alle gare dei suoi. "Siamo qui da cinque mesi e ci manca ancora questa continuità nel cominciare bene. Ho chiesto a un paio di giocatori di aiutarmi a capire la situazione e mi hanno dato una risposta molto divertente: 'Mister, se partiamo sempre bene, poi ti annoi in panchina. Ti diamo un po' di adrenalina'".