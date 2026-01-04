Sergio Ramos fa sul serio: pronta maxi offerta per rilevare il Siviglia, la situazione

Sergio Ramos possibile acquirente del Siviglia, questa è la notizia che sta prendendo forma. Il calciatore sarebbe a capo di un gruppo di investitori stranieri che, secondo The Athletic, avrebbero offerto una cifra di circa 400 milioni di euro per acquistare il club. Ramos, che è tornato al Siviglia nella stagione 2023-24 e che ha appena concluso la sua esperienza ai Rayados de Monterrey nella lega messicana, non sarebbe il principale investitore dell'operazione, ma sarebbe il testimonial chiave. La proposta prevede l'acquisizione del 100% del capitale sociale del club iberico. Secondo The Athletic, la principale incognita risiede nella valutazione del prestito che CVC Capital Partners ha concesso alla maggior parte dei club di LaLiga nel 2021, incluso il Siviglia.