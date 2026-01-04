Tuttosport.com
Sergio Ramos fa sul serio: pronta maxi offerta per rilevare il Siviglia, la situazione

Lo spagnolo ha le idee chiare e in queste ore sta trattando per cercare di mettere le mani sul suo ex club. Resta però un ostacolo da superare
2 min
Sergio Ramos fa sul serio: pronta maxi offerta per rilevare il Siviglia, la situazione © Getty Images
Sergio Ramos possibile acquirente del Siviglia, questa è la notizia che sta prendendo forma. Il calciatore sarebbe a capo di un gruppo di investitori stranieri che, secondo The Athletic, avrebbero offerto una cifra di circa 400 milioni di euro per acquistare il club. Ramos, che è tornato al Siviglia nella stagione 2023-24 e che ha appena concluso la sua esperienza ai Rayados de Monterrey nella lega messicana, non sarebbe il principale investitore dell'operazione, ma sarebbe il testimonial chiave. La proposta prevede l'acquisizione del 100% del capitale sociale del club iberico. Secondo The Athletic, la principale incognita risiede nella valutazione del prestito che CVC Capital Partners ha concesso alla maggior parte dei club di LaLiga nel 2021, incluso il Siviglia.

L'ostacolo da superare

Questo prestito non fa parte del debito, ma potrebbe influenzare la proposta di acquisto. Quella di Ramos sarebbe stata una delle tre proposte ricevute dal club, la più grande proveniente da investitori stranieri, in corso la due diligence. Uno dei punti chiave dell'offerta di Ramos e del gruppo di investimenti riguarda i 400 milioni che sarebbero stati destinati al valore della società, senza includere ulteriore denaro per l’aumento di capitale per azzerare i debiti. Questo fattore rappresenterebbe un ostacolo nel processo, poiché l'intenzione del Siviglia con la possibile vendita è proprio quella di recuperare il valore economico per tornare al successo sportivo il prima possibile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

