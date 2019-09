Icardi, il Psg utilizza una sua foto per presentare la sfida contro lo Strasburgo

PARIGI (FRANCIA) - ''Un incontro per assistere a delle prime'', è questo il messaggio lanciato dal Psg su Twitter per presentare la sfida di sabato alle 17.30 al Parco dei Principi contro lo Strasburgo. In primo piano una foto di Icardi in esultanza, un chiaro segnalo che l'esordio dell'ex Inter con la nuova maglia potrebbe arrivare proprio nella prossima sfida di campionato. L'argentino, intanto, prima di prendersi il posto da titolare nell'11 di Thomas Tuchel, si prende le copertine dei social del club. Su Instagram, infatti, i parigini dedicano al classe '93 un video con le immagini di una sessione di allenamento in cui l'argentino è impegnato in un torello.