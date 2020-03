Coronavirus, rinviata la gara Strasburgo-Psg di Ligue 1

PARIGI (Francia) – L'emergenza coronavirus colpisce anche la Ligue 1 che, d'accordo con la lega calcio francese, ha deciso di rinviare la partita Strasburgo-Paris Saint-Germain in programma domani, sabato 7 marzo, alle 17.30: “A seguito di un ordine della prefettura del Basso Reno riguardante la diffusione del coronavirus – si legge in una nota ufficiale della Ligue 1 - l'incontro RC Strasburgo-Paris Saint-Germain (28ª giornata di Ligue 1) è rinviato a data da destinarsi”. E' la prima partita di Ligue 1 che salta per il rischio contagio da Covid-19.