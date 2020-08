Bordeaux, solo 0-0 col Nantes alla prima uscita senza Paulo Sousa

BORDEAUX (Francia) - Con l'incubo Coronavirus tornato a farsi pressante un po' in tutto il mondo, in Francia scatta ufficialmente la Ligue 1 2020-21, inaugurata da Bordeaux-Nantes. Il match, terminato 0-0, è tutt'altro che esaltante: i padroni di casa, alla prima uscita dopo le dimissioni di Paulo Sousa, sostituito in panchina dal 66enne Gasset, restano in dieci uomini dopo appena 20' per l'espulsione diretta rimediata da Zerkane ma, nonostante l'inferiorità numerica, si divorano il vantaggio con De Preville.