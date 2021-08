Messi esordisce, il Psg vince: 2-0 al Reims

LILLE (Francia) - Dopo ventuno anni di carriera legata al Barcellona, Leo Messi scende in campo con una maglia di club diversa da quella dei blaugrana: è il 66' minuto infatti quando la Pulce esordisce ufficialmente col Psg: Pochettino decide di inserirlo in campo al posto di Neymar. I parigini battono 2-0 il Reims grazie ai gol di Mbappè al 16' e al 64' : nuova panchina per Donnarumma . Il Lille ottiene invece la prima vittoria in campionato, così come il Monaco : la squadra di Gourvennec supera per 2-1 il Montpellier, mentre i monegaschi escono vittoriosi per 2-1 dal campo del Troyes . Vincono Strasburgo e Angers . Pari fra Clermont e Metz e fra Lens e Lorient .

Nuova panchina per Donnarumma , fra i pali c'è Navas. Hakimi titolare sulla fascia destra e Verratti come al solito a tenere le redini del centrocampo: Match subito in discesa per i parigini, che al 16' passano in vantaggio grazie a Mbappé, che trasforma in rete un perfetto cross di Di Maria. Nonostante le voci di mercato che lo danno vicino al Real Madrid, l'attaccante francese scende in campo col giusto piglio ed è per tutto il primo tempo il più pericoloso dei suoi. Nel secondo tempo il Reims mette in campo l'ex Lazio Berisha , e va in gol dopo pochi minuti: è Munetsi a trafiggere Navas su una corta respinta del portiere, ma l'arbitro annulla per fuorigioco dopo il consulto del Var. Al 64' Hakimi va via sulla fascia e mette al centro per Mbappé, che non deve far altro che depositare in rete di piatto destro il gol della sua doppietta. Un minuto dopo, ecco il momento che tutti aspettavano: entra Leo Messi, esordendo ufficialmente con la maglia del Psg. Tutto lo stadio intona il suo nome mentre subentra a Neymar . La Pulce tocca pochi palloni, regalando qualche buon fraseggio con Mbappé e subendo tanti inteventi decisi: finisce 2-0. Psg a punteggio pieno con 12 punti, in attesa di conoscere il futuro dell'autore della doppietta odierna.

Lille, prima vittoria dopo quattro giornate

Ha dovuto attendere la quarta giornata di Ligue 1 il Lille campione in carica per festeggiare la prima vittoria in campionato. Dopo due pareggi e una sconffitta infatti la formazione allenata quest'anno da Jocelyn Gourvennec, erede di Christophe Galtier passato sulla panchina del Nizza, è riuscita a piegare in casa la resistenza del Montpellier (rimasto in dieci al 73' per la seconda ammonizione a Sambia), battuto 2-1 e scavalcato in classifica. Non è bastata agli ospiti la rete di Laborde, che a ridosso dell'intervallo (48') era riuscito a rispondere a quella segnata poco prima da Yazici (46'): nella ripresa infatti è stato David a firmare il definitivo sorpasso e a regalare la prima gioia stagionale al Lille.

Lille-Montpellier 2-1: statistiche e tabellino

Prima gioia anche per il Monaco

Sofiane Diop è stato invece l'eroe della prima vittoria in questa Ligue 1 2021-22 del Monaco, doppietta decisiva a Troyes. I monegaschi infatti hanno espugnato per 2-1 lo Stade de l'Aube grazie alle reti del centrocampista classe 2000. Il match si decide nella seconda frazione e, dopo l'1-1 con le reti di Diop e l'auto-gol (nuovamente dopo quello in Champions) di Aguilar, al 58' ecco la giocata cruciale: passaggio filtrante nel cuore dell'area di Fofana con Diop che non fallisce da solo contro il portiere per il 2-1 finale.

Troyes-Monaco 1-2, tabellino e statistiche

Il Clermont non muore mai: pareggio in rimonta contro il Metz!

Dopo quella col Lione il Clermont neo-promosso firma un'altra grande rimonta, allo stadio Stadio Gabriel Montpied finisce 2-2 contro il Metz. Gli ospiti, alla ricerca della loro prima vittoria in campionato, indirizzano subito la partita portandosi sul 2-0 dopo i primi 28' di gioco ma, nel secondo tempo, ecco l'orgoglio dei padroni di casa: auto-gol di Niakaté al 35' e rete del pareggio siglata da Rashani al 58' per un prezioso punto che mantiene imbattuto il Clermont (2 vittorie e 2 pareggi).

Clermont-Metz 2-2, tabellino e statistiche

L'Angers ferma la corsa del Rennes. Fofana salva il Lens

Sul campo dell'Angers il Rennes vive la sua prima sconfitta stagionale per 2-0: per i bianconeri segnano Boufal (57') e di Moahmed-Ali Cho (88') dopo che gli ospiti erano rimasti in inferiorità numerica (espulso Badé al 43'). Lo Strasburgo festeggia il primo successo in campionato grazie alla netta vittoria per 3-1 contro il Brest. Infine pareggio per 2-2 tra Lens e Lorient con l'ex Udinese Fofana che segna il go al 70' del 2-2 per i padroni di casa.

Angers-Rennes 2-0, tabellino e statistiche

Strasburgo-Brest 3-1, tabellino e statistiche

Lens-Lorient 2-2, tabellino e statistiche