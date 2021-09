Anelka: "Donnarumma? Spero gli abbiano detto che quest’anno fa panchina"

PARIGI (Francia) - Che la situazione interna alla rosa del Psg non sia rosea è ormai sulla bocca di tutti. I tanti campioni e i tanti ballottaggi in ogni ruoli ai quali è chiamato a dare risposta ogni giornata Pochettino sono argomento di discussione quotidiano e ad intervenire sul tema ci ha pensato anche l'ex attaccante della Juve, Nicolas Anelka. Il primo pensiero è andato alla lotta tra i pali tra Navas e Donnarumma : "Il Psg lo ha preso perché era libero, ma il discorso con Donnarumma deve essere chiaro. Vieni ma Navas è titolare quest'anno. Sei qui per il futuro. Spero sia stato chiaro perché altrimenti non sarà un sana concorrenza, ma ci deve essere un numero uno". Oltre alla lotta tra i pali c'è anche quella in attacco tra Mbappé, Messi e Neymar: "Mbappé deve essere il capo dell'attacco perché è il numero uno. Messi lo era nel Barça, ma ora deve servire Mbappé. È al club da cinque anni e Messi deve rispettarlo", ha detto l'ex attaccante 42enne.

Anelka a tutto Psg

"Mbappé è insostituibile, in velocità è il migliore al mondo e il Psg deve fare di tutto per farlo restare. Ma credo che abbia già deciso. Vuole di più ed è normale. Se avesse giocato le sue ultime tre stagioni in Inghilterra o in Spagna già sarebbe stato il Pallone d'Oro. Se se ne andrà, dovremo ringraziarlo di tutto", continua Anelka prima di passare a Messi: "Averlo sta a significare che il Psg ha superato gli altri, è un club che ormai tutti amano ma manca di un titolo europeo. E questa è una grande pressione poiché tutti pensano che con Messi la vinceranno. Ma il calcio non è solo stelle". Continuando con l'argentino, ha parlato del rapporto con Pochettino e del cambio nell'ultimo match: "Messi non si dimenticherà e sarà difficile recuperare la situazione . Non si può gestire Messi così", ha concluso.