Bordeaux: 14 positivi al Covid, ma si gioca con il Lille

BORDEAUX (FRANCIA) - È scoppiato un vero e proprio caos nel Bordeuax con la prima squadra decimata dalle assenze a causa del Coronavirus. Nel gruppo , infatti, sono ben quattordici i positivi al Covid, ma la lega francese ha deciso di far giocare Bordeaux-Lille, in programma questa sera alle 21. La gara, valida per la 19ª giornata di Ligue 1, era a rischio a causa dell'aumento di contagi. Il regolamento, però, prevede che una squadra possa chiedere il rinvio solamente se ha meno di 20 giocatori dei 30 iscritti a inizio stagione. Dopo i primi casi del fine settimana, Petkovic, allenatore ex Lazio ora in forza al Bordeaux, ieri aveva visto aumentare i contagi con nove giocatori e tre membri dello staff interessati. I Girondini hanno atteso questa mattina altri test, ma non sono stati individuati.