Nizza ancora ko, vince il Lione. Xeka regala il successo al Lilla

LIONE (Francia) - La 24ª giornata della Ligue 1 vede il Lione tornare al successo grazie al 2-0 sul Nizza. Per Bosz arrivano tre punti che gli permettono di resta vivo nella lotta per l'Europa, Galtier resta al terzo posto dietro al Marsiglia (a +1) e un Psg in piena fuga. Ingenuità di Kluivert al 3' che il Var condanna con il calcio di rigore, ma sul dischetto Dembelè si fa ipnotizzare da Benitez. Sulla respinta Paquetà realizza, per l'arbitro però il penalty è da ripetere: questa volta l'attaccante dell'OL non sbaglia portando avanti i suoi. Nella ripresa è invece Toko-Ekambi, dopo soli 7', a trovare il radoppio. Provano a scuotersi gli ospiti che si affacciano per due volte dalle parti di Lopes senza successo. Al 90' il risultato non cambia, può fare festa il Lione, si fermano ancora, dopo la gioia di coppa, i rossoneri.