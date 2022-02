Ligue 1, Milik entra e segna: Marsiglia ok sul Metz

METZ (Francia) - Grazie ad un gol nel finale di Milik , il Marsiglia di Sampaoli si conferma seconda forza del campionato, battendo in trasferta il Metz . Gli ospiti sbloccano il risultato al 22' con Bakambu , abile nell'avventarsi su una palla vacante in area e battere a rete. Dieng e Gueye sfiorano il raddoppio prima dell'intervallo. Il Metz sembra soffrire, ma alla prima occasione, va a segno: Maiga , ad inizio ripresa, pareggia sfruttando un assist di Cande. Il Marsiglia si getta nuovamente in attacco e sfiora il raddoppio con Bakambu. Al 76' Sampaoli inserisce Milik , che sei minuti più tardi mette a segno il gol del definitivo 2-1. Grazie a questo successo il Marsiglia si conferma al secondo posto e mantiene quattro punti di vantaggio sul Nizza.

Lo Strasburgo batte l'Angers e sale in classifica

La 22ª giornata della Ligue 1 si apre con il pareggio a reti inviolate tra Monaco e Lorient, un pari sfruttato dal Racing Strasburgo, che con il gol dell'ex Psg Kevin Gameiro (11') passa sul campo dell'Angers: un successo che gli permette di portarsi ad una sola lunghezza dal Nizza e a mantenere quattro punti sulle inseguitrici: il Monaco e il Rennes fermi a 37 punti.

St.Etienne, che colpo a Clermont!

Domenica importante per il St.Etienne che mette a segno il 3° successo consecutivo vincendo in rimonta 2-1 a casa del Clermont e riapre il discorso salvezza. Decisive le reti di Camara al 71' e di Kolodziejczak all'82' per la vittoria. I biancoverdi salgono a quota 21 punti (18° posto, play-out) insieme a Troyes e Lorient. L'ex Inter Martin Satriano è tra i protagonisti della goleada del Brest contro il Troyes: finisce 5-1 il match allo Stade Francis-Le Blé con doppiette di Satriano (7' e 27') ed Honorat (49' e 67'). Infine il Nantes batte per 1-0 (Simon al 17') il Reims costretto a giocare 75 minuti in inferiotità numerica dopo la precoce espulsione di Abdelhamid.

