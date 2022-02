Ligue 1, Kluivert regala il successo al Nizza. Satriano ancora in gol col Brest

NIZZA (Francia) - Il Nizza torna al successo dopo due sconfitte consecutive: nella sfida della 25ª giornata di Ligue 1 contro l' Angers , la squadra di Galtier ringrazia il gol dell'ex Roma Justin Kluivert e batte 1-0 l'Angers. E' il 19' quando l'attaccante esterno olandese decide la gara battendo Petkovic con un gran sinistro al volo su assist di Bard. Vittoria importante per la squadra dell'ex Juve Lemina (solo 7' nel finale per lui oggi), che rialza la testa dopo due sconfitte consecutive e sale a 45 punti, confermandosi al terzo posto e portandosi ad una sola lunghezza dalla seconda piazza, con il Marsiglia che è crollato contro il Clermont. Brutto momento invece per l'Angers, alla quarta sconfitta consecutiva: Bentaleb e compagni mantengono comunque ancora un buon distacco dalla zona retrocessione , distante otto punti. 1-1 invece fra Bordeaux e Monaco : è Oudin a portare in vantaggio i girondini al 22', ma la squadra di Clement ( in 10 dal 34' per l'espulsione di Tchouameni ) trova il gol del pari al 76' con un autogol del difensore brasiliano Marcelo , alla sua seconda presenza dopo l'arrivo a gennaio dal Lione. Un punto che consente ai padroni di casa di raggiungere il gruppo a 21 punti e condividere l'ultimo posto in classifica con altre tre squadre (Troyes, Lorient e Metz) mentre i monegaschi restano sesti a quota 38 punti.

Pari fra St.Etienne e Strasburgo, poker del Rennes al Troyes

Succede tutto in un emozionante primo tempo al Geoffroy-Guichard, con il St.Etienne che va in vantaggio al 4' con l'algerino Boudebouz ma viene prima raggiunto dal gol di Diallo al 21' e poi superato dal guizzo di Perrin al 30'. Ci pensa Khazri al 34' a riportare il risultato in parità, col 2-2 dei primi 45' che si conferma anche nel secondo tempo. E' una doppietta di Guirassy invece a regalare il doppio vantaggio iniziale al Rennes, prima del gol di Ugbo al 39' che accorcia le distanze per il Troyes. Nel secondo tempo sono Terrier al 75' e Laborde su rigore all'87' a fissare il risultato sul definitivo 4-1 e a permettere alla squadra di Genesio di portarsi a -2 dal quarto posto dello Strasburgo.

Il Brest fa 1-1 e ringrazia Satriano, il Marsiglia cade in casa

Terzo gol in quattro partite per Martin Satriano, attaccante del Brest in prestito dall'Inter: è proprio il 21enne uruguaiano a firmare il pareggio per i suoi contro il Reims: finisce 1-1 dopo il gol del vantaggio iniziale dei padroni di casa ad opera di Faes e dopo il rigore sbagliato da Belaili per gli ospiti al 53'. E' un gol di Savanier al 56' a regalare invece il successo al Montpellier sul campo del Lorient: dopo quattro sconfitte nelle ultime cinque gare la squadra di Dall'Oglio rialza la testa e mette nei guai i padroni di casa, ancora al terz'ultimo posto con 21 punti. Infine la giornata si chiude con il crollo a sorpresa del Marsiglia. La squadra di Sampaoli cade in casa contro il Clermont, quindicesimo in classifica, per 2-0. Decidono la gara la rete in avvio di Bayo e il raddoppio di Allevinah. Il Marsiglia rimane così a 46 punti, a -13 dal Psg primo e con un solo punto di vantaggio sul Nizza.

