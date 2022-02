Ligue 1, il Rennes cala il poker: Montpellier ko, Nizza a -2

MONTPELLIER (Francia) - Nel 26° turno di Ligue 1 cala il poker il Rennes sul campo del Montpellier e trova un importante colpo in chiave europa. I rossoneri staccano infatti i diretti avversari della serata portandosi a +6 e sulla zona Champions occupata dal Nizza ora distante solo due lunghezze. Partono forti gli uomini di Genesio che nel giro di un quarto d'ora vanno subito sul 2-0 con le firme di Terrier e Bourigeaud. Non ci stanno però gli uomini di Dall'Oglio che accorciano prima del 20' con Oyongo per poi rimettere tutto in equilibrio, a ridosso dell'intervallo, con una girata al volo di Wahi. Ad inizio ripresa, al 52', i rossoneri mettono però nuovamente la testa avanti con il rigore di Laborde e all'84' chiudono definitivamente i conti con il poker di Majer.