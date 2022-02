Ligue 1, Monaco ko col Reims: al 93' Mbuku firma il 2-1

MONTECARLO (Principato di Monaco) - Il turno di domenica pomeriggio della 26ª giornata di Ligue 1 si apre con un risultato a sorpresa: al Louis II il Monaco viene sconfitto 2-1 dal Reims. La squadra di Clement (che si vedono annullare dal Var un gol di Gelson Martins al 5') passa in vantaggio con Ben Yedder al 56': bravo l'attaccante francese a battere Rajkovic con un diagonale sul secondo palo su assist di Diop e firmare il suo 15° gol in campionato. Al''84' però Kevin Volland regala il pareggio agli ospiti segnando di testa nella sua porta nel tentativo di respingere il pallone sugli sviluppi di un calcio di punizione. Nel recupero arriva la beffa per i monegaschi: dopo l'espulsione di Lucas per doppia ammonizione Zeneli trova Mbuku libero in area che trafigge Nubel da pochi passi e regala i tre punti ai suoi. Una sconfitta che fa perdere terreno ai monegaschi Clement nella rincorsa alla zona Europa: il Monaco resta infatti al settimo posto a cinque punti dal quarto posto di Rennes e Strasburgo. Passo importante, quasi decisivo, per il Reims in zona salvezza: la squadra di Garcia vola a 31 punti mettendo dieci lunghezze di distanza sulla zona calda della classifica.