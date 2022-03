Nizza in finale di Coppa di Francia: sfuma il sogno del Versailles

NIZZA (FRANCIA) - Si ferma in semifinale l'incredibile avventura del Versailles, che perde 2-0 in casa del Nizza (titolare l'ex juventino Lemina) e non riesce così a eguagliare l'impresa del Calais, unica squadra di N2 (la quarta divisione transalpina) riuscita ad arrivare in finale di Coppa di Francia (poi sconfitto nel 2000 dal Nantes). La formazione di Galtier, terza in Ligue 1, stacca il pass tra lemura amiche dell'Allianz Riviera grazie alle reti segnate nella ripresa da Gouri (48') e Dolberg (73') e aspettano ora di sfidare nell'atto conclusivo della manifestazione (in programma allo 'Stade de France') la vincente della sfida tra Nantes e Monaco.