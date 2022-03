Ligue 1, Paquetá ed Emerson Palmieri trascinano il Lione: 4-1 a Lorient

LORIENT (Francia) - Con un assist di Paquetá e uno di Emerson Palmieri, ammirato in Italia con le maglie di Palermo e Roma, l'Olympique Lione si impone 4-1 in casa del Lorient nell'anticipo della 27ª giornata di Ligue 1, portandosi provvisoriamente al sesto posto della classifica, a -2 da Rennes e Strasburgo, quarte ex aequo. Allo Stade du Moustoir sblocca Faivre dopo 5', servito dall'ex rossonero, quindi, dopo il raddoppio di Dembélé - ispirato dell'oriundo campione d'Europa con la Nazionale azzurra - al 26', il momentaneo 1-2 di Moffi (57') e il tris immediato di Toko Ekambi (59'), si ripete al 78', massimizzando il bel passaggio di Aouar, in passato accostato a più riprese alla Juventus.