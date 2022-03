Crolla il Bordeaux dell'ex Toro Niang, il Rennes punta la Champions

BORDEAUX (Francia) - In campo dal primo minuto del secondo tempo, l'ex Milan, Genoa e Torino M'Baye Niang non riesce ad evitare il tonfo interno del Bordeaux nello scontro-salvezza con il Troyes (rimasto in dieci al 91' per l'espulsione di Koné). Decidono lo sfortunato autogol di Poussin sul rigore inizialmente fallito da Balde al 28' ed un secondo penalty, stavolta trasformato da Mothiba all'85'. Les Girondins scivolano così a -3 dai rivali odierni e restano sul fondo della classifica di Ligue 1 dopo 27 giornate in coabitazione con il Metz, sconfitto 1-0 dal Saint-Etienne (Bouanga al 52'). Sogna la Champions il Rennes, che si sbarazza 2-0 dell'Angers con Bourigeaud al 33' e Laborde all'87', portandosi così in quarta posizione a quota 46. Vittoria col medesimo risultato per il Nantes contro il Montpellier, frutto dei centri di Kolo Muani al 69' e Geubbels al 92', che valgono la sesta piazza. Chiude il quadro l'1-1 tra Reims e Strasburgo: al vantaggio ospite di Bellegarde al 69' risponde Cajuste all'84'. Vittoria interna del Lille che batte 4-0 il Clermont e sale in settima posizione. Match sbloccato al 3' da un colpo di testa di Bamba. Nel secondo tempo gli ospiti restano in dieci causa espulsione di Abdul Samed e l'undici di Gourvennec dilaga con David, Celik e Zhegrova.