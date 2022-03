Real-Psg, Donnarumma guarda avanti: "Ora vinciamo la Ligue 1"

PARIGI (Francia) - Le critiche per il clamoroso errore che ha dato il là alla rimonta del Real Madrid, le voci sulla presunta lite negli spogliatoi con Neymar, smentita poi dai diretti interessati, dopo una stagione passata da comprimario, alternandosi con Keylor Navas: non è un periodo facile per Gianluigi Donnarumma, portiere della Nazionale italiana e del Paris Saint-Germain, che lo ha acquistato la scorsa estate a parametro zero dal Milan. L'estremo difensore campano rompe il silenzio con un chiaro messaggio su Twitter: "L'eliminazione dalla Champions è stata un duro colpo. I due giorni passati non sono stati semplici, ma è proprio da questi momenti di difficoltà che si viene fuori più forti. Ora bisogna pensare al presente, a vincere la Ligue 1, dando tutto come ho sempre fatto per questa maglia, per questo Club e per i nostri tifosi. Ripartiamo subito insieme! Allez Paris". Il cinguettio ha fatto immediatamente incetta di like, anche se non sono mancati commenti ironici, soprattutto da parte di sostenitori rossoneri, ancora feriti dall'addio, e dei Blancos.