Ligue 1: Mavididi out, il Montpellier ferma il Nizza di Lemina sullo 0-0

MONTPELLIER (Francia) - Il Nizza secondo della classe, in dieci per 65' a causa dell'espulsione diretta rimediata da Dante, punito con un calcio di rigore parato da Benitez a Savanier, pareggia a reti bianche a Montpellier. La formazione della Costa Azzurra, con in campo l'ex Juve Lemina dal 1' (sostituito a 9' dal termine da Thuram jr), sale così a quota 50 in classifica (al netto del punto di penalizzazione) collezionati in 28 partite di Ligue 1, a -12 dal Psg capolista e che ha una gara in meno. Tre, invece, le lunghezze di margine sul Marsiglia terzo che, domani sera a Brest, può operare l'aggancio. Gli occitani, invece, privi dell'altra vecchia conoscenza bianconera Mavididi, ai box per un infortunio al ginocchio, consolidano l'undicesimo posto con 38 punti. Resta in panchina per l'intero arco dell'incontro l'italo-americano Gioacchini.