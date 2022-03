Ligue 1, il Psg batte il Bordeaux. Pioggia di fischi per Messi e Neymar

PARIGI (Francia) - La domenica della 28esimo turno di Ligue 1 si apre con la sfida tra la capolista e il fanalino di coda del campionato: al Parco dei Principi il Psg supera 3-0 il Bordeaux , allungando così a +15 dal Nizza , secondo con 50 punti e bloccato ieri sera in trasferta sullo 0-0 dal Montpellier . Gli uomini di Mauricio Pochettino rischiano di andare sotto già dopo 1' a causa di una rapida incursione al limite dell'area di Remi Oudin , sulla quale Keylor Navas si fa però trovare reattivo, sventando prontamente il pericolo. Il gol del vantaggio dei padroni di casa arriva al 24' con il solito inarrestabile Kylian Mbappé , che riceve sulla corsa un passaggio breve di Georginio Wijnaldum , si sbarazza di un avversario e lascia partire una fucilata all'angolino basso a destra, sul quale Gaetan Poussin non può nulla. Nella seconda metà di gara il Psg ingrana ulteriormente la marcia e trova subito il raddoppio al 52' con Neymar , su assist di Hakimi . Al 59' i padroni di casa potrebbero anche dilagare, ma il direttore di gara Francois Letexier non concede il calcio di rigore in seguito a consulto con il Var. La festa, però, è solo rimandata: al 61' infatti Leandro Paredes mette la firma sul 3-0 che chiude virtualmente la partita. Il Psg sale a quota 65 consolidando il proprio primato, il Bordeaux resta invece ultimo con 22 punti.

Dopo la cocente delusione causata dall’eliminazione in Champions League, per mano del Real Madrid di Carlo Ancelotti, la tifoseria del Psg non ha riservato un'accoglienza troppo gentile ai propri calciatori: la solita lettura delle formazioni nel prepartita è stata infatti accompagnata da una pioggia di fischi, in particolare per Lionel Messi e Neymar, poi difesi dal grande amico (e ex compagno di reparto ai tempi del Barcellona) Luis Suarez attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram. L’unico giocatore risparmiato dal malumore dei tifosi è stato Kylian Mbappé nonostante le continue voci sul suo imminente passaggio al Real Madrid in vista della prossima stagione.