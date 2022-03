Il Lilla vince a Nantes senza Renato Sanches e 'vede' l'Europa. Ok il Lens

NANTES (Francia) - In inferiorità numerica per 26' a causa dell'espulsione rimediata da Weah jr, al Lilla - privo di Renato Sanches, accostato con insistenza al Milan e, recentemente, anche alla Juventus - basta la rete siglata da Onana a 4' dall'intervallo per espugnare lo Stade de la Beaujoire di Nantes e portarsi al sesto posto della classifica di Ligue 1 con 46 punti collezionati in 29 incontri, a +4 sui rivali odierni, ottavi. In mezzo, a quota 44, il Lens, che ha liquidato tra le mura amiche con il punteggio di 3-1 il Clermont: al gol ospite di Oshani dopo 9' hanno risposto Danso al 39', Sotoca al terzo di recupero della prima frazione di gioco ed Haidara - anche lui in passato seguito dalla Juve - al 58'.