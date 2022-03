In Francia accusano Neymar: "È la rovina del Psg"

PARIGI (FRANCIA) - Neymar nell'occhio del ciclone in Francia, dove fa ovviamente discutere la crisi della corazzata Psg, già eliminato da Champions League e Coppa di Francia e reduce dal pesante ko incassato in campionato in casa del Monaco. "Già non si allena quasi più - ha affermato Daniel Riolo di RMC Sport - e arriva in condizioni deplorevoli, al limite dell'ubriachezza. Prova sentimenti di 'vendetta' nei confronti del club, c'è una rottura totale con la dirigenza e con lo spogliatoio". Parole, quelle del giornalista transalpino, riportate da gran parte della stampa in Spagna dove l'attaccante era stato protagonista in maglia Barcellona prima di accasarsi a Parigi, seguito la scorsa estate dall'altro ex blaugrana Messi. Ma più della 'Pulce' argentina, comunque deludente nella sua prima stagione all'ombra della Tour Eiffel, è Neymar ad essere considerato dall'ambiente parigino il maggior colpevole della negativa stagione del Psg: "Ai tifosi noninteressano le sue pagliacciate - ha aggiunto Riolo -. Sta rovinando il club che dovrebbe firmargli un assegno e lasciarlo andare. Se non lo manderà via il Psg sarà in grande pericolo".