Mbappé, Pogba e la confessione "rubata": "Sono un po' stufo"

PARIGI (Francia) - Si è radunata questo lunedì a Clairefontaine la Francia campione del mondo in carica, per avviare la preparazione in vista dei prossimi match. Alla convocazione del ct Didier Deschamps ha risposto ovviamente anche Kylian Mbappé, il cui futuro (vicinissimo al Real Madrid) è sempre al centro dei report di calciomercato.