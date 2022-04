Ligue 1, Nizza-Rennes termina 1-1: Lemina resta 90' in panchina

NIZZA (Francia) - La rete di Delort non basta al Nizza, il Rennes si salva grazie a Terrier: il big match della 30ª giornata di Ligue 1 lascia tutto invariato nella zona calda della classifica, con i ragazzi di Galtier che salgono a quota 51 punti, a -2 dai rivali odierni e dal Marsiglia, la cui trasferta con il Saint-Etienne, originariamente in programma questa sera, è stata rinviata a data da destinarsi a causa di un forte nevicata. Il club della Costa Azzurra, che schiera titolari Kluivert (ammonito e sostituito all'87' da Stengs) e Thuram jr ma lascia in panchina per l'intero arco dell'incontro Lemina, domina per tutto il primo tempo e si porta in vantaggio al 67', quando l'attaccante franco-algerino svetta in area e schiaccia di testa il pallone messo in mezzo da Atal. I bretoni di Genesio, privi del portiere italo-senegalese Alfred Gomis, sostituito tra i pali da Alemdar, trovano il pari 11' più tardi con il 27enne scuola Lilla, abile ad anticipare capitan Dante sul primo palo. Delude invece il Lilla, che domani in caso di successo dello Strasburgo con il Lens può scivolare a -4 dal quinto posto, fermato sullo 0-0 dal Bordeaux - che lascia Niang 90' in panchina - ultimo in classifica e in dieci dal 35' per l'espulsione (per somma di ammonizioni) rimediata da Kwateng: neppure l'ingresso di Renato Sanches e Ben Arfa a 12' dal termine ha sortito gli effetti sperati dal tecnico Gourvennec.