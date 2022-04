Ligue 1, rimonta show del Lorient con il Saint-Etienne: da 0-2 a 6-2

LORIENT (Francia) - Importantissimo successo del Lorient, che sotto 2-0 tra le mura amiche con il Saint-Etienne nell'anticipo della 31ª giornata di Ligue 1, si impone 6-2 e sale a quota 31 punti, quattro in più dei rivali odierni terz'ultimi. Gli ospiti di Pascal Dupraz, che lascia 90' in panchina Assane Dioussé (ex Empoli e Chievo) e 70' Gabriel Silva (in Italia con Udinese, Carpi e Genoa), passano in vantaggio con Bouanga dopo soli 4' e, dopo il pari di Koné annullato per fuorigioco al 20', raddoppiano 2' più tardi con Nordin.I bretoni annullano lo svantaggio prima dell'intervallocon l'uno-due firmato da Moffi su rigore (43') e Koné (al 1' di recupero), per dilagare poi nella ripresa. Il sorpasso è opera di Le Fee al 61', Koné firma la doppietta 4' più tardi, imitato - con gli avversari in dieci dal 68' per la clamorosa doppia ammonizione rimediata in appena 30 secondi da Neyou (era entrato in campo solo 6' prima) - da Moffi all'86'. Boisgard al 90' chiude il corposo tabellino.