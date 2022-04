Psg, Donnarumma: “La sconfitta con il Real è stata molto dura”

"Dopo la sconfitta contro il Real Madrid è stata dura, molto dura. Capiamo il malcontento dei tifosi ma questo fa parte del calcio. Dobbiamo andare avanti. Come si va avanti? Qui sono tutti grandissimi giocatori. Ripeto, peccato per la Champions, ma guardiamo avanti. Dobbiamo concludere questa stagione nel migliore dei modi, dando a noi stessi e ai nostri tifosi una gioia e qualcosa per cui tifare. Per farlo, ci stiamo allenando duramente". Lo ha dichiarato il portiere del Psg e della nazionale italiana, Gianluigi Donnarumma , intervistato dal sito del club parigino.

Le parole di Donnarumma

Donnarumma ha poi aggiunto: "Siamo pronti per concludere bene la stagione e per rendere felici i nostri tifosi. Quando ci sono queste delusioni bisogna unirsi ed essere vicini. Penso che lo abbiamo fatto: ci siamo uniti e ci siamo dati forza a vicenda. Dobbiamo diventare ancora più forti mentre andiamo avanti e ragioniamo partita dopo partita". Infine, sulla lotta per la conquista della Ligue 1: "Il campionato è importante per noi, è il nostro obiettivo. Sarebbe il decimo titolo nella storia del club. Vogliamo finire bene e vincere il titolo, sono 8 partite importanti. Sappiamo che tutte le partite sono difficili, le dovremo affrontare al 100% per vincerle. Sarà una battaglia fino alla fine, ma noi dobbiamo pensare partita dopo partita e dare il massimo per noi stessi e per i tifosi che ci sostengono sempre. Daremo il massimo, tutti i match sono come finali. Abbiamo esperienza e stiamo preparando la partita di sabato nel migliore dei modi, poi prepareremo le prossime. Sappiamo come farlo, il mister ci sta dando una mano. Siamo contenti dell'atteggiamento che stanno avendo tutti in campo e siamo super pronti".