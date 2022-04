Ligue 1, Monaco corsaro sul campo del Rennes

RENNES (FRANCIA) - Grazie ai gol di Vanderson, Ben Yedder e Boadu, il Monaco si impone sul campo del Rennes e porta a casa uno scontro diretto molto importante per la lotta ad un posto in Champions League. Con questo successo gli uomini di Clement si portano a soli tre punti dal terzo posto, occupato proprio dai padroni di casa.

Il Rennes parte con il piede sull'acceleratore e dopo tre minuti si porta in vantaggio: cross di Traore per Tait, che da sotto misura batte Nubel con un preciso colpo di testa. La reazione degli ospiti non si fa attendere e tre minuti più tardi Volland sfiora il pareggio, con un tiro che termina di poco sopra la traversa. Ma l'appuntamento con il gol è solo rimandato: passano cinque minuti e Vanderson, con una gran botta, insacca. Ad inizio ripresa il Rennes si rende nuovamente pericoloso, con una punizione di Bourigeaud che sfiora la traversa. Il Monaco rompe l'equilibrio al 12' della ripresa: Volland serve Ben Yedder, che controlla e lascia partire un bolide che si insacca alle spalle del portiere avversario. Il Rennes si disunisce e gli ospiti ne approfittano: a tredici minuti dalla fine Vanderson pesca Boadu, che da due passi realizza il gol del 3-1. Partita chiusa? Neanche per sogno. In pieno recupero calcio di rigore per il Rennes, segnato da Terrier, che fissa il punteggio sul 2-3.

