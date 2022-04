Psg, Navas sul dualismo con Donnarumma: "Qualcosa deve cambiare"

PARIGI (FRANCIA) - Navas o Donnarumma, Donnarumma o Navas. È spesso stata questa la domanda che il tecnico del Psg Mauricio Pochettino si è posto in questa stagione. Due numeri uno forti, affidabili, che l'allenatore argentino ha alternato con grande regolarità tra campionato e coppe. 18 le presenze del costaricente in Ligue 1 contro le 15 dell'ex Milan, mentre sono cinque i gettoni collezionati da Gigio in Champions, compresi i due negli ottavi contro il Real Madrid nel quale è stato protagonista di un brutto errore, e tre quelli dell'ex Blancos.

Le parole di Keylor Navas sul suo futuro

Nel postpartita del match contro l'Angers, vinto 3-0 dal Psg, ormai a un passo dal decimo titolo, Keylor Navas ha commentato così il dualismo con l'estremo difensore italiano: "È necessario considerare molte cose. Ho un buon rapporto con Donnarumma, ma voglio sempre giocare, voglio stare in campo in tutte le partite. E alla fine, una situazione come quella di quest'anno, non posso pensare di viverla ancora. Sicuramente bisogna pensare al futuro. La mia famiglia si trova molto bene a Parigi, è contenta di vivere in questa città, così come lo sono io. Mi sento ben voluto, vedremo che succederà".