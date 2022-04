Donnarumma: "Resto al Psg per vincere la Champions League"

PARIGI (Francia) - In panchina nel match decisivo per la vittoria del campionato del Psg, Gigi Donnarumma ha commentato a Sky la sua prima stagione vissuta in Francia: ""E' stata una bella soddisfazione. Per me si è trattato di un anno di ambientamento, ma sono davvero contento per com'è andata. Ci dispiace aver dato una delusione ai nostri tifosi in Champions League, ma proveremo a rifarci". Il portiere ex Milan è sicuro del suo futuro al Parco dei Principi: "Resto al Psg e proverò a vincere la Champions League". Sul comportamento di alcuni tifosi, che in segno di protesta per la deludente stagione europea dei parigini e per la gestione della proprietà qatariota hanno deciso di abbandonare gli spalti al 75', Donnarumma ha commentato: "Ci è dispiaciuto molto anche perchè ci hanno sempre supportato e sono stati il nostro dodicesimo uomo in campo. Li capiamo, anche noi volvamo fare bene in Europa: abbiamo sofferto nello spogliatoio dopo l'eliminazione, ma l'obiettivo di questa sera era vincere lo scudetto e in futuro proveremo a rifarci anche in Champions".