Ligue 1, goleada del Rennes al Lorient: 5-0 per agganciare il Monaco

RENNES (Francia) - Il Rennes travolge per 5-0 il Lorient, in una gara valida per la 34ª giornata della Ligue 1. I gol di Bourigeaud al 17', Terrier al 19', Traore al 47', Tait al 79' e Laborde al 92'. Espulso Aguerd al 58' sempre del Rennes. In classifica, il Rennes aggancia il Monaco al terzo posto con 59 punti in piena lotta per la Champions League. Lorient ai margini della zona retrocessione