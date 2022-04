Pochettino allontana Mbappé dal Real: "Rimaniamo tutti e due al Psg"

PARIGI (Francia) - "Ad oggi io e Mbappé restiamo a Parigi al 100%". Lo ha detto l'allenatore del Psg, Mauricio Pochettino, che in conferenza stampa - alla vigilia della gara di campionato contro lo Strasburgo - non ha mostrato alcun dubbio in merito al suo futuro e quello che ha detta di tanti è già promesso sposo del Real Madrid: "Le mie sensazioni sono queste. Nel calcio non sappiamo cosa possa succedere, vi dico dunque ciò che sento. Ora che abbiamo vinto il campionato, tutta la squadra aiuterà Kylian a diventare il massimo cannoniere del PSG", ha concluso il tecnico argentino.