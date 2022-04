Psg, 'Le Parisien': "Leonardo positivo al Covid"

PARIGI (FRANCIA) - Niente debutto con la stella per Leonardo, direttore sportivo del Paris Saint-Germain reduce dal decimo trionfo in Ligue 1 . Il direttore sportivo infatti, secondo quanto riportato da 'Le Parisien', "è risultato positivo al Covid e dovrà restare in isolamento per almeno cinque giorni".

Secondo contagio per il brasiliano

Il brasiliano ex Milan e Inter (che come ricorda ancora il quotidiano parigino erà già stato contagiato insieme alla sua famiglia nel 2020) non seguirà dunque il gruppo di Pochettino nella trasferta di Strasburgo, dove Messi e compagni scenderanno in campo per la 35ª giornata di campionato nell'anticipo del venerdì. Tra i 22 calciatori convocati dal tecnico argentino, oltre agli azzurri Donnarumma e Verratti, ci sono anche Di Maria (obiettivo della Juve per l'estate) Mbappé che ancora non ha rivelato se prolungherà il contratto in scadenza con il Psg o accetterà la corte del Real Madrid anche se Pochettino si è detto sicuro che resterà all'ombra della Tour Eiffel insieme a lui.