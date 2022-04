Psg rimontato 3-3 dallo Strasburgo: per Di Maria solo 9'

STRASBURGO (FRANCIA) - Il secondo pareggio consecutivo in campionato del Psg (il primo contro il Lens di settimana scorsa gli ha consegnato la decima Ligue 1 della storia) è una rimonta completata dallo Strasburgo nella parte finale del secondo tempo, dopo che la squadra di Pochettino ha avuto un vantaggio di due reti. L'ex Paris Gameiro apre il match, ma la doppietta di Mbappé e il ritorno al gol di Hakimi (l'ultima volta a settembre) rovesciano il risultato. Al 75' Verratti è protaginista di una sfortunata deviazione nella propria porta e l'autogol riapre la partita, pareggiata dai padroni di casa al 92' da Caci. Solo nove minuti (compreso recupero) in campo per Di Maria, entrato al posto di Neymar all'87'.