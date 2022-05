Monaco, settimo successo di fila e terzo posto. Lilla ko col Troyes

Il Monaco risponde prontamente al successo del Rennes e batte 2-0 l' Angers , centrando la settima vittoria di fila in campionato e confermandosi in co-abitazione al terzo posto. Nel match della 35ª giornata di Ligue 1 ringraziano l' autogol di Bamba e il gol di Ben Yedder . Obiettivo Europa ormai lontano invece per il Lilla , che dopo la vittoria del campionato lo scorso anno ha solo l'aritmetica dalla sua per tenere viva la possibilità di qualificarsi ad una manifestazione continentale: la squadra di Gourvennec subisce tre rigori, due espulsioni e perde 3-0 fuori casa contro il Troyes , restando a -6 dal quinto posto di Strasburgo e Nizza con tre gare da giocare. Finisce 2-2 invece il match fra Montpellier e Metz , coi padroni di casa che rimontano il doppio svantaggio negli ultimi 10' e danno un brutto colpo alle residue speranze salvezza degli avversari, ultimi in classifica a -6 dal terz'ultimo posto (valido per gli spareggi). Non ancora salve nè il Lorient, che si complica la vita e perde 2-1 in casa contro il Reims, nè il Clermont che subisce un secco 2-0 nella trasferta contro il Brest.

Monaco, 7° successo di fila e terzo posto. Lilla, brutto ko

Settima vittoria consecutiva del Monaco, che al Louis II batte 2-0 l'Angers: nel primo tempo è un autogol di Bamba a sbloccare il match, mentre nel secondo è Ben Yedder a chiudere la gara con il suo 22° gol in campionato: un successo che permette ai monegaschi di raggiungere nuovamente il Rennes al terzo posto a quota 62 punti. Ospiti che restano invece a +4 dalla zona pericolosa. Tre rigori e due espulsioni invece nel tonfo esterno del Lille, che cede 3-0 al Troyes e vede allontanarsi ormai quasi definitivamente la zona Europa: dagli undici metri sono due volte Tardieu e una volta Ugbo a punire la squadra di Gourvennec, che termina anche il match in nove uomini per le espulsioni di Renato Sanchez (doppio giallo al 50') e di Burak Ylmaz (rosso diretto al 68'). Tre punti importanti invece per Irles che sale a 36 punti e mette cinque lunghezze di distanza dal St.Etienne terz'ultimo.

Metz rimontato dal Montpellier, Lorient e Clermont vanno ko

Non risce al Metz il colpo in casa del Montpellier, nonostante il vantaggio di due gol fino a 10' dalla fine: ai gol di Delaine e Mafounta infatti rispondono all'80' e al 91' quelli di Souquet e Wahli. Un successo avrebbe riaperto i giochi in zona salvezza per gli ospiti, che invece restano all'ultimo posto a -6 dal terz'ultimo posto. Lotteranno fino alla fine per restare in Ligue 1 anche il Clermont, sconfitto 2-0 dal Brest che ringrazia i gol di Brassier e Mounie , e il Lorient che va ko in casa contro il Reims per 2-1: Zeneli e Tourè regalano il vantaggio agli ospiti nonostante il momentaneo pari di Moffi.

