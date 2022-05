Pochettino: "Messi? La sua prossima stagione sarà completamente diversa"

PARIGI - Mauricio Pochettino, allenatore del Psg, ha difeso la stagione di Lionel Messi nel club parigino un'intervista su Europe 1. "Giudicare Messi in questo modo è ingiusto. Non ho dubbi sulla sua qualità. Messi ha abbastanza talento per fare quello che deve fare. Lo farà. La prossima stagione sarà completamente diversa per lui. È stato un anno di apprendimento, e non solo a livello professionale dopo essere arrivato al Paris Saint-Germain, in un nuovo campionato e con nuovi compagni di squadra, ma anche a livello familiare. Questo va tenuto in considerazione. È un grande cambiamento che può influenzare anche un giocatore come lui. Non si può parlare di Messi in questo modo - prosegue . È come parlare di Maradona. Non si sta parlando di un giocatore normale: Messi è allo stesso livello di Diego Maradona. È chiaro che il passaggio dal Barcellona al Paris Saint Germain è stato un cambiamento che ha necessitato un processo di adattamento".