Ligue 1, Gameiro trascina lo Strasburgo: il Brest di Satriano ko 1-0

BREST (Francia) - Il sabato pomeriggio della 36ª giornata di Ligue 1 vede il Brest del talento interista Martin Satriano perdere 1-0 in casa contro il Racing Strasburgo, al termine di una partita combattuta da entrambi i lati e ricca di grandi occasioni. Al 2' sono i padroni di casa a sfiorare il vantaggio su corner con uno stacco di testa imperioso da parte di Mounie, che colpisce la traversa. Al 19' invece è Diallo a rispondere per la gli ospiti costrigendo Bizot al miracolo per togliere il pallone dall'incrocio dei pali. Al 72', dopo aver colpito a sua volta una traversa nel primo tempo (33'), Kevin Gameiro mette la firma sull'1-0 dello Strasburgo. Appena 2 minuti invece dopo è proprio Satriano a siglare l'1-1, ma il gol del gioiello uruguaiano viene annullato dopo un check del Var scatenando le proteste dei padroni di casa. Per lo Strasburgo si tratta di un successo fondamentale: la formazione di Stéphan è momentaneamente al 5° posto in campionato con 60 punti, a pari merito col Nizza, e dunque in piena corsa per qualificarsi ai preliminari della prossima Conference League. Il Brest invece è 11° a quota 48, a -3 dal Lille, che ieri ha perso in casa contro il Monaco 2-1.